Наташа Королёва и Ирина Дубцова из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» перенесли концерты в Липецке
Сыновья погибшего виновника взрыва бытового газа в посёлке Солидарность выплатят пострадавшим почти 2,8 млн рублей
Сегодня в Липецке: правила перевозки животных в такси, лайфхак – как выбить себе повышение зарплаты
За кражу телефона из кармана липчанина воронежец получил 1 год 8 месяцев лишения свободы
Ребёнок заказал 140 товаров на 160 тысяч рублей: липчанка отсудила у маркетплейса 13 900 рублей за доставку
Погода в Липецке
238
51 минуту назад
1
В Липецкой области дожди прекратятся, днем до +10
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью — от 0 до -2, днем — от +6 до +8 градусов.
День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году — 19 градусов мороза.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)