В Липецкой области дожди прекратятся, днем до +10

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области начнет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 2-3 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью — от -3 до +2 градусов, днем — от +5 до +10 градусов.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью и утром туман. Температура ночью — от 0 до -2, днем — от +6 до +8 градусов.День 26 марта стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +16. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1918 году — 19 градусов мороза.