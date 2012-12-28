Наташа Королёва и Ирина Дубцова из-за трагедии в «Крокус Сити Холле» перенесли концерты в Липецке

Артисты считают, что сейчас не время выходить на сцену и исполнять весёлые песни.

В Липецке перенесли концерты Наташи Королёвой и Ирины Дубцовой — они были намечены на сегодня и завтра соответственно и должны были пройти в Областном центре культуры, народного творчества и кино.Концерт Наташи Королёвой перенесли с 25 марта на 17 июня. Концерт Ирины Дубцовой, намеченный на 26 марта, также переносится, но на какую дату — будет сообщено дополнительно, её пока не утвердили.Как рассказала GOROD48 директор Областного центра культуры, народного творчества и кино Ольга Колыбельская, решение о переносе выступлений было принято самими артистами из-за трагических событий в «Крокус Сити Холле», и организаторы и площадка их поддержали. Артисты ссылались на то, что пока они не вполне готовы выходить на сцену и петь радостные песни — эмоциональное состояние не позволяет.— Мы поддерживаем артистов в их решении о переносе концертов, мы с ними солидарны: прямо сейчас не время выходить на сцену и петь весёлые песни. Лучше взять паузу. При этом с точки зрения безопасности на нашей площадке всё хорошо организовано, все меры соблюдены, — отметила Ольга Колыбельская.23-24 марта в ОЦКНТ также были отменены все мероприятия. 23 марта не состоялись IV Межрегиональный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Струна поёт о красоте» и проект «Игровая суббота», а 24 марта были отменены концерт «Я люблю «Родничок», шоу «Четыре стихии» и фильм «Мой тигр».В выходные также отменили спектакли липецкие театры. Зрителем сообщили, что сдать билеты они могут тем же способом, как они были приобретены — в кассе театра или онлайн. Спектакли, назначенные на 23 марта, в театре Толстого перенесли: спектакль «Приключения Буратино» состоится 5 апреля в 13:00, а спектакль «Слишком женатый таксист» — 3 апреля в 19:00. Ранее приобретённые билеты действительны.