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Погода в Липецке
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13 минут назад
В Липецкой области начинается климатическая весна
Вчера, 24 марта среднесуточная температура в нашем регионе наконец перешагнула за отметку в ноль градусов.
Наступление весны не смогли задержать даже легкие «минусовые» температуры ночью, они компенсируются высокими дневными температурами — в целом средние показатели за сутки оказались даже чуть выше нормы. Так, если 26 и 27 марта ночью ожидается до -3 градусов по области и до -2 градусов по Липецку, то днем воздух прогреется до +10 в регионе и до +8 в областном центре.
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