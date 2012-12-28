В Липецкой области начинается климатическая весна

Вчера, 24 марта среднесуточная температура в нашем регионе наконец перешагнула за отметку в ноль градусов.

В Липецкой области наступила метеорологическая весна — начиная со вчерашнего дня, 24 марта, среднесуточные температуры устойчиво становятся положительными. Как пояснили в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, весна в этом году пришла строго по расписанию, не раньше срока и без опоздания — по многолетним наблюдениям среднесуточные температуры в регионе переходят через «нулевую» отметку с 24 марта.Наступление весны не смогли задержать даже легкие «минусовые» температуры ночью, они компенсируются высокими дневными температурами — в целом средние показатели за сутки оказались даже чуть выше нормы. Так, если 26 и 27 марта ночью ожидается до -3 градусов по области и до -2 градусов по Липецку, то днем воздух прогреется до +10 в регионе и до +8 в областном центре.