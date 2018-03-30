Общество

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Развешенные по Липецку фото риэлторов признали нарушением

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#реклама #нарушение #недвижимость
Развешенные по Липецку фото риэлторов признали нарушением

УФАС расценил снимки как ненадлежащую рекламу.

Комиссия Липецкого УФАС России рассмотрела материалы дела по нарушению антимонопольного законодательства. В вину агентства по недвижимости ставили распространение рекламы, содержащей не соответствующие сведения об изготовителе или о продавце товара, а также отсутствие части существенной информации.

Как указано в материалах суда, внимание антимонопольщиков привлекли развешенные по Липецку объявления с фотографиями и номерами телефона риэлторов. Такие плакаты обнаружили в районе остановок «Хлебозавод», «Арктическая», «Магазин Прогресс», «Циолковского», «Березовая аллея», «Октябрьский рынок», «Памятник танкистам», «Памятник чернобыльцам», «Юных натуралистов». На листовках было указано, что агентство недвижимости работает на рынке уже 10 лет, а при проверке данных организации было установлено, что компания регистрирована менее двух лет назад. Это и стало нарушением п. 20 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе. Авторам плакатов поставили в ответственность «искажение смысла рекламной информации на основе предоставления неверных сведений и неполного информирования потребителей, что ведет к нарушению их права на получение достоверной и полной информации об объекте рекламирования с целью обеспечения возможности осознанного и правильного выбора товара».

Комиссия УФАС признала рекламу ненадлежащей. Материалы дела переданы должностному лицу Липецкого УФАС России для возбуждения дела об административном правонарушении. Решение может быть обжаловано в течение трёх месяцев со дня его принятия.
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#реклама #нарушение #недвижимость

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