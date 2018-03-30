Ельчанина с долгом в 324 млн рублей признали банкротом

Мужчина оказался должен за прогоревший бизнес.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 60-летнего жителя Ельца. В отношении мужчины открыта реализация имущества.



Как указано в материалах суда, в ведомство с иском обратился банк. Причиной для этого стала невозможность поручителя расплатиться с долгами. По решениям судов мужчина и его партнер должны вернуть банку займы, полученные под развитие щебеночного бизнеса. Но дело не пошло, предприятие стало банкротом в 2011 году. Хотя на развитие дела было получено кредитов почти на 1 млрд рублей. В итоге на ельчанине оказался долг в 324 735 486 рублей. Расплатиться с обязательствами мужчина в короткий срок не может, поэтому согласился признать себя банкротом.



Теперь арбитражному управляющему предстоит разыскать активы банкрота и реализовать их на торгах. Вырученными деньгами постараются, хотя бы в части, исполнить обязательства перед банком.