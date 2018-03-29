Общество
сегодня, 10:01
Липчане требуют оставить маршрутку №367
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Автобус должен прекратить работу с понедельника.
Пользователь сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» Анастасия Жирякова вынесла на обсуждение требование оставить маршрутку №367. Городская администрация ранее сообщила, что принято решение о прекращении работы частного перевозчика по этому маршруту. Как оказалось, многих липчан такой вердикт не устроил.
- Появилась новость о снятии с маршрута 367, то есть будут ездить только 2Т. Их катастрофически мало, и я не верю, что их количество увеличится. Я против того, чтобы стоять по часу на остановке перед и после работы. К тому же, 2Т с 17:30 уже едут только до "Вермишева", как людям добираться?! - задает риторический вопрос Анастасия.
Негодование липчанки уже поддержали свыше 30 пользователей ресурса Если к 28 апреля их число достигнет 500, то протест о 367-ой маршрутке рассмотрят в мэрии Липецка.
- Появилась новость о снятии с маршрута 367, то есть будут ездить только 2Т. Их катастрофически мало, и я не верю, что их количество увеличится. Я против того, чтобы стоять по часу на остановке перед и после работы. К тому же, 2Т с 17:30 уже едут только до "Вермишева", как людям добираться?! - задает риторический вопрос Анастасия.
Негодование липчанки уже поддержали свыше 30 пользователей ресурса Если к 28 апреля их число достигнет 500, то протест о 367-ой маршрутке рассмотрят в мэрии Липецка.
4 917
Мдаа
Татьяна
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Артем