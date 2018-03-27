В областном центре закроют 367 маршрут и увеличат плановый выпуск на 302-ом

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в целях оптимизации маршрутной сети города со 2 апреля прекращается обслуживание муниципального маршрута № 367 «ул. Вермишева - ул. Терешковой - ул. Вермишева».

Автобусное сообщение в этом направлении по-прежнему будет осуществляться дублирующим его маршрутом № 2Т «ул. Вермишева - ул. Терешковой - ул. Вермишева». Чтобы сократить интервалы движения со 2 апреля выпуск на указанном маршруте будет увеличен до 6 единиц.



Также, в связи с увеличением планового выпуска со 2 апреля изменится расписание муниципального маршрута № 302 «Кольцевая - ул. Доменщиков».

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru .