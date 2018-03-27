Общество

сегодня, 12:06

В областном центре закроют 367 маршрут и увеличат плановый выпуск на 302-ом

8 1106
#транспорт
4
В областном центре закроют 367 маршрут и увеличат плановый выпуск на 302-ом

Департамент транспорта информирует липчан о том, что в целях оптимизации маршрутной сети города со 2 апреля прекращается обслуживание муниципального маршрута № 367 «ул. Вермишева - ул. Терешковой - ул. Вермишева». 

Автобусное сообщение в этом направлении по-прежнему будет осуществляться дублирующим его маршрутом № 2Т «ул. Вермишева - ул. Терешковой - ул. Вермишева». Чтобы сократить интервалы движения со 2 апреля выпуск на указанном маршруте будет увеличен до 6 единиц.

Также, в связи с увеличением планового выпуска со 2 апреля изменится расписание муниципального маршрута № 302 «Кольцевая - ул. Доменщиков».

Подробную информацию о расписании движения транспорта общего пользования, в том числе время прохождения транспортного средства через конкретный остановочный пункт, можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефонам: 31-70-16, 31-80-15. Также время отправления транспортных средств от конечных остановочных пунктов размещено на официальном сайте МУП «ЛГТК» www.lt-systems.ru.

8 1106
#транспорт
4

Комментарии (8)

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Дуня с трудоднями

50 секунд назад
Санек, это ты зря, 2т тоже достаточно быстрый.
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Дуня с трудоднями

2 минуты назад
Павел, если 6 минут, то народ не против подождать, но по факту это будет далеко не 6 мин. У нас всё красиво только на бумажках, на деле - как то совсем не так выходит.
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Павел

сегодня, 12:46
Время оборота по маршруту 2Т - 36 минут (с учётом стоянки автобуса на ост. ул. Вермишева). При выпуске в 6 автобусов интервал составит 36 / 6 = 6 минут. Вам так сложно подождать 6 минут автобус?!
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Санек

сегодня, 12:45
очень удобный маршрут 367 и быстрый,а 2т гавно...
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айай

сегодня, 12:40
это вчера в потребителе кто то возмутился что мало маршрутов на манеже и что? теперь должны другим быть мало маршрутов? такой хороший маршрут ,а теперь с 11го фик уедешь на рынок
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Павел

сегодня, 12:37
Было: на 2Т - 4 ед.; на 367 - 5 ед.; всего 9 ед. Станет: 2Т - 6 ед. В 1,5 раза реже, короче говоря. Это минус. Но есть и очевидный плюс: в своё время именно из-за повального дублирования частниками маршрутов троллейбуса последние просто-напросто загнулись. Когда-то троллейбусы 1 и 12 ходили часто, но потом из-за 323 и 378 стали непопулярны, потому что народу больше нравиться трястись в ПАЗике. Так что передача маршрутов муниципалитету должна продолжаться и дальше: купленные автобусы должны работать и возить пассажиров, а не простаивать в гараже или ездить пустыми, потому что все уехали на маршрутке.
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водитель ОТ

сегодня, 12:36
маршрут хороший , с вермишева до рынка одни бабки набиваются а с Проспекта уже путевые через 15 мкр. едут. и план на нем всегда в кармане.
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Animal planet

сегодня, 12:27
Самый мой любимый маршрут,очень удобно было с рынка ездить,пля короче,больше ничего не скажу. А эти 6 дополнительных автобусов 2 т засуньте себе в одно место,это очень мало.
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