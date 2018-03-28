Общество

сегодня, 17:01

Пожарная проверка в «Малибу» показала «троечные» знания персонала

18 2545
#трагедия в Кемерово #проверки ТРЦ
4
Пожарная проверка в «Малибу» показала «троечные» знания персонала

В техническом плане пожарная безопасность для посетителей почти безупречна.

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Проверка очередного торгового комплекса прошла сегодня в Липецке – в этот раз она коснулась ТРЦ «Малибу».

Проверка началась с учебной эвакуации кинозалов. После объявления тревоги люди спускались по ступенькам помещения в темном зале к выходу. Оказалось, что оператор сеанса в этой ситуации должен был включить свет.

Проверили пожарные выходы – двери на улицу открывались без проблем, однако проверяющий обратил внимание на торговый островок с кофе, который стоял напротив эскалатора.

- Все в соответствии с нормами, - уверяла его администрация ТРЦ.

- Лучше с выхода убрать, - рекомендовал человек в форме. – Сами понимаете, что люди будут бежать к эскалатору.

Дальше посмотрели, как работают датчики по улавливанию дыма. Практически везде все было в норме за исключением контактного зоопарка. Арендатор натянул сетку, поэтому датчики не улавливали данные. Да и наличие этой сетки вызвало вопрос.

- Если вдруг пожар, то эта сетка расплавится и будет капать на посетителей, - заметил бывалый пожарный.

На крыше проверили давление пожарного крана. Манометр показал нормe. Не осталась без внимания администрации и провокация с курением, сигареты было велено потушить – как и должно быть.

На отлично сработала система пожаротушения на цокольном этаже парковки, двери закрывались как часы. Недосказанность осталась по поводу работы пожарного лифта, который так и не поднялся вверх. Одна из дымоулавливающих шторок легла на витрину, но серьезного нарушения в этом не было.

С технической стороны к ТРЦ у проверяющих серьезных нареканий не осталось. А вот с персоналом магазинов надо поработать. Если в батутном центре на все вопросы отвечали хоть не уверенно, но правильно, то вот в кассах был полный провал. Резюме – «на троечку».

Напомним, что всего на территории региона работают 76 торговых центров в два и более этажей. Все они будут проверены.

18 2545
#трагедия в Кемерово #проверки ТРЦ
4

Комментарии (18)

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Как гость
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Манометр показал нормe.

15 минут назад
Видна неуверенность пожарников. Поди на лапу брали, пришло время проверять.
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Гость

22 минуты назад
А какова гарантия, что после проверки не закроют пожарные выходы????
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Ольга

50 минут назад
Татьяна, я тоже так думаю. У нас крупных то не столько и много, можно же ходить в неожиданные рейды. Так ведь закон не велит, все для бизнеса, а на людей наплевать.
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Ольга

52 минуты назад
А почему раньше не проверяли? Или это тоже "малый бизнес"? Почти везде эскалаторы, а ступенек рядом нет. Вырубит свет и все встанет. Кто тоже давал разрешение на такие проекты. Не нужны мне эти торговые центры которые построены непонятно из чего. Всегда их никогда не любила. А путевых у нас в Липецке и нет, такие же коробушки.
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люди

сегодня, 17:57
Полина, для маленькой затравки (зарядка для ума) СанПин 2.4.1.3049-13. СанПин 2.4.1.2660-10 и СанПин 2.4.4.1251-03; и их множество инет вам в помощь. А так подумайте сами где живете. иногда все противоречит всему но совковые ГОСТы до сих пор действуют (не отменены), а далее думайте сами.
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гость

сегодня, 17:55
До этого работала в столице, там несколько раз в год отрабатывали все действия. И я не переживала за себя и людей рядом. А в Липецке., раз в год напоминают о том как пользоваться огнетушителем и где строится. Но никогда не отрабатывали на практике,случись что все передавятся, в какую дверь бежать???? Пожарные двери утеплены, мол холодно, чёкнутые....Спрашивается как пожарные приняли...., есть ли совесть у работодателя. Белый и пушистый потом скажет - давайте почтим память.....Как будто первый год работает.
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Роман

сегодня, 17:42
Школы.библиотеки, больницы. Ядома творчества- про них тоже не забудьте!
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Татьяна

сегодня, 17:41
Надо проверять еженедельно, а не раз в год, и не после трагедии.
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Полина

сегодня, 17:34
люди, это с каких таких пор? что за бред! ссылку на эти "нормы"в студию!
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111

сегодня, 17:34
В Ривьере тоже все пучком в вот в Ноябрьском все плачевно !
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