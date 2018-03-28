Пожарная проверка в «Малибу» показала «троечные» знания персонала

В техническом плане пожарная безопасность для посетителей почти безупречна.

Проверка очередного торгового комплекса прошла сегодня в Липецке – в этот раз она коснулась ТРЦ «Малибу».

Проверка началась с учебной эвакуации кинозалов. После объявления тревоги люди спускались по ступенькам помещения в темном зале к выходу. Оказалось, что оператор сеанса в этой ситуации должен был включить свет.

Проверили пожарные выходы – двери на улицу открывались без проблем, однако проверяющий обратил внимание на торговый островок с кофе, который стоял напротив эскалатора.

- Все в соответствии с нормами, - уверяла его администрация ТРЦ.

- Лучше с выхода убрать, - рекомендовал человек в форме. – Сами понимаете, что люди будут бежать к эскалатору.

Дальше посмотрели, как работают датчики по улавливанию дыма. Практически везде все было в норме за исключением контактного зоопарка. Арендатор натянул сетку, поэтому датчики не улавливали данные. Да и наличие этой сетки вызвало вопрос.

- Если вдруг пожар, то эта сетка расплавится и будет капать на посетителей, - заметил бывалый пожарный.

На крыше проверили давление пожарного крана. Манометр показал нормe. Не осталась без внимания администрации и провокация с курением, сигареты было велено потушить – как и должно быть.

На отлично сработала система пожаротушения на цокольном этаже парковки, двери закрывались как часы. Недосказанность осталась по поводу работы пожарного лифта, который так и не поднялся вверх. Одна из дымоулавливающих шторок легла на витрину, но серьезного нарушения в этом не было.

С технической стороны к ТРЦ у проверяющих серьезных нареканий не осталось. А вот с персоналом магазинов надо поработать. Если в батутном центре на все вопросы отвечали хоть не уверенно, но правильно, то вот в кассах был полный провал. Резюме – «на троечку».

Напомним, что всего на территории региона работают 76 торговых центров в два и более этажей. Все они будут проверены.