Общество

46 минут назад

Липчан призывают принять участие в траурном флэшмобе

13 682
#Кемерово #трагедия #пожар
4
Липчан призывают принять участие в траурном флэшмобе

Горожан призывают выпускать в небо шары, а автомобилистов сигналить в определенное время

По социальным сетям и мессенджерам сегодня распространяется призыв почтить память погибших в кемеровской трагедии.

Липчан призывают сегодня в 18.00 выпустить в небо по одному белому шару в память о погибших детях в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Автомобилистов, кто будет за рулем, призывают в 19.00 нажать на клаксон на 1 минуту, чтобы город «буквально зазвенел». Одновременно с этим горожанам предлагается в 19.00 почтить память погибших минутой молчания.

Напомним, 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 64 человек, включая 41 ребенка.

13 682
#Кемерово #трагедия #пожар
4

Комментарии (13)

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племя костноязычных

5 минут назад
111, ...а ты уже русский забыл , по словарям вычитываешь , потому что своих слов ,ни русского языка уже нету ?
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космос

7 минут назад
111, хорошо что вы все такие грамотные, аватарки в сетях переобули, сэлфи с шариком и печальной миной.....все на показ.....такое горе у людей, а устроили хрен пойми что........еще не один город не назвал траурные мероприятия "Траурным флешмобом" ......если для вас все это норма....печально......Далее вести с вами диалог не намерена, не утруждайте себя ответом
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жертвы Дурдома 2

8 минут назад
может еще в траурном селфи ?
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Гидравлический Ампер

19 минут назад
Креативщики пуканы рвут кто круче скорбанет? Бл@дь как же противно. Траурный флешмоб, кто до таково додумался то?
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Гневный

24 минуты назад
Устроили из огромного горя людей американскую модную херню!!! Флешмоб... Дебилы
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///

27 минут назад
Помолитесь. А деньги потраченные на шары нужно было истратить на безопасность.
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Ольга

28 минут назад
Влад, а в чём проблема, шарик и молитва!
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111

30 минут назад
космос, если вы считаете, что флешмоб - это танцы и песни, то почитайте сначала значение слова в словаре, прежде чем показывать свою неграмотность
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111

33 минуты назад
Флешмо́б[К 1] (произносится флэшмоб; от англ. flash mob[К 2], дословно — мгновенная толпа [flash — миг, мгновение, mob — толпа][К 3]) — заранее спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и затем расходится.
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Раиса

35 минут назад
Шарики пускать, конечно, красиво. Но кто-нибудь об экологичности этого мероприятия задумался?
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