Липчан призывают принять участие в траурном флэшмобе

Горожан призывают выпускать в небо шары, а автомобилистов сигналить в определенное время

По социальным сетям и мессенджерам сегодня распространяется призыв почтить память погибших в кемеровской трагедии.

Липчан призывают сегодня в 18.00 выпустить в небо по одному белому шару в память о погибших детях в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня».

Автомобилистов, кто будет за рулем, призывают в 19.00 нажать на клаксон на 1 минуту, чтобы город «буквально зазвенел». Одновременно с этим горожанам предлагается в 19.00 почтить память погибших минутой молчания.

Напомним, 25 марта в кемеровском торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» произошел пожар, в котором погибли 64 человек, включая 41 ребенка.