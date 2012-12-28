Липецкая вечЁрка: квадрокоптер на дереве, назначение в мэрии и что происходит в «Счастливом береге»
Погода в Липецке
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49 минут назад
В Липецкой области днем до -5
Осадков не предвидится.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице — от -3 до -8, днем — от 0 до -5 градусов.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -5 до -7, днем — от -1 до -3 градусов.
День 6 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 29 градусов мороза.
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