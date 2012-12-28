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85
49 минут назад

В Липецкой области днем до -5

Осадков не предвидится.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области повышенного атмосферного давления – существенных осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят: 6 марта - 4-5 градусов мороза, что в пределах нормы, 7 и 8 марта — 8-10 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 марта в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 6-11 м/сек. Ночью на улице — от -3 до -8, днем — от 0 до -5 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью — от -5 до -7, днем — от -1 до -3 градусов.

День 6 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1964 году — 29 градусов мороза. 

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