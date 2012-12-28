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Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Общество
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44 минуты назад
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Жильцам 76 липецких многоэтажках нужно найти подрядчиков для замены 260 лифтов
Иначе их эксплуатацию прекратят.
Так как эта проблема получила резонансный характер, председатель горсовета Евгения Фрай посвятила состоянию лифтового оборудования и его замене первое в этом году заседания Общественного Совета.
В своем вступительном слове спикер сказала, что по требованиям технического регламента Таможенного союза все лифты, отслужившие четверть века и больше, необходимо заменить к 15 февраля 2025 года. По стране в целом за оставшееся время нужно обновить 100 тысяч старых подъемников. Очевидно, эта миссия невыполнима.
— Судя по всему, 2025 год не станет «конечной остановкой» для лифтов. Минстрой уже предложил продлить программу до 2027-го или даже 2030 года. В этой связи возникает ряд вопросов. Сколько лифтов в Липецке находятся за порогом предельного срока эксплуатации? Какие еще помимо программы капитального ремонта есть возможности и источники финансирования для замены оборудования? Какой выход в текущей ситуации видят специалисты? — сказала Евгения Фрай.
И.о. председателя департамента ЖКХ мэрии Алексей Жидков сообщил, что в 1 174 домах Липецка — 3 907 лифтов. 46% из них имеют срок эксплуатации менее 10 лет. А вот 525 лифтов в 177 многоэтажках уже отработали свои предельные 25 лет. Лифтов в возрасте от 20 до 25 лет у нас — 428 в 151 доме. Впрочем, правительство области сделало все, чтобы уложиться в обозначенные техрегламентом Таможенного союза сроки.
— В 2014-2023 годах по программе капремонтов ФКР поменял 1 102 лифта в Липецке в 368 домах. В этом году в 51 доме заменят 142 лифта, в 2025 — 196 лифтов в 76 домах. Таким образом, в 2025 году в Липецке заменят все лифтовое оборудование с истекшими сроками эксплуатации, — сказал чиновник.
— Стоп! Ваши цифры не бьются! Где-то потерялись 260 лифтов, — обратился к и.о. председателя городского департамента ЖКХ председатель Общественного Совета, депутат Игорь Подзоров.
Оказалось, что речь идет о 76 многоэтажках, жильцы которых вносят взносы на капремонт не в общий котел ФКР, а аккумулируют их на отдельных спецсчетах. Будучи собственниками общего имущества домов, они должны самостоятельно определиться с их судьбой.
И.о. гендиректора ФКР Алексей Костин сообщил, что замена подъемного оборудования — один из приоритетов Фонда, что с 2014 года на это было потрачено более 2,4 млрд рублей. Но Фонд не гарантирует замену лифтов в домах со спецсчетами. По словам Костина, на их замену нужны 832 млн рублей, но жители смогли собрать всего 393 миллиона. «Налицо явный дефицит средств».
Отвечая на вопрос Евгении Фрай что делать, Алексей Костин сообщил о двух путях решения проблемы. Первый — жильцам таких домов можно перейти со спецсчета на общий котел ФКР. Второй — самостоятельно найти подрядчика для замены лифтов по уже апробированной в 12 регионах России программе Минстроя. Эта программа предполагает оплату замены лифтов в рассрочку. 30% необходимой суммы нужно будет заплатить авансом, 20% отдать по завершении работ, а остальные 50% вернуть в рассрочку на протяжении следующих пяти лет равными платежами.
— Все 76 домов в Липецке подходят под эту программу без увеличения единого тарифа на капремонт, действующего в регионе. Но войти в программу собственникам жилых помещений нужно как можно быстрее, — сказал и.о. гендиректора ФКР.
По словам Алексея Костина, Фонд постоянно доводит эту информацию до жильцов домов, а раз в три месяца рассылает им платежки, где жирным шрифтом указаны пути замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации.
— Так спецсчет это благо для жильцов или нет? — спросил Игорь Подзоров.
С точки зрения члена Ассоциации «Объединение Коммунальных Компаний» Алексея Клюева, если дом новый, то спецсчет для его жильцов может быть благом, если старый — то зло. «Нам это только что наглядно показал руководитель ФКР. Ведь как только собственники этих 76 домов закроют вопросы с лифтами, на их спецсчетах будет ноль. Ни копейки на решение других необходимых старым домам проблем». По мнению же Алексея Костина, спецсчет — это нормальный вариант для тех домов, жильцы которых организованы и мобильны, которые умеют правильно распорядиться деньгами. Если же жильцы разобщены, не дружны, то лучше оплачивать взносы на капремонт на общий счет ФКР.
На Общественном Совете обсудили текущее состояние лифтов — старых и новых. И оказалось, что новое оборудование — очень чувствительны к скачкам напряжения в сети. «После любого такого скачка электроника отключает оборудование, и на это у нас — много жалоб», - сообщил руководитель ООО «Липецклифт» Юрий Сорокин, обслуживающий 1 769 лифтов.
Как ранее сообщал GOROD48, санкции привели к тому, что европейских производителей лифтов в России заменили китайские. И их оборудование часто выходит из строя. Альтернативы же ему нет никакой.
— Надо локализовать производство нужного оборудования на территории страны. Есть же на этот счет распоряжение президента! — воскликнул член Общественного Совета Максим Загрядский.
В прошлом году, кстати, в Верхне-Донское управление Ростехнадзора на перебои в работе лифтов, отключения при скачках напряжения, темноту в кабинах, посторонние шумы при работе подъемных механизмов от жителей Липецка поступила 121 жалоба. Об этом сообщил врио начальника межрегионального отдела государственного металлургического контроля ведомства Игорь Ланин. И он же рассказал, что несмотря на возврат Ростехнадзору с 1 марта 2023 года надзорных полномочий за лифтами, за прошедшее с тех пор время организация не вышла ни на одну проверку из-за действующего с марта 2022 года моратория на проверки бизнеса:
— Контрольных действий нами не ведется. Прокуратура не согласовывает проверок, — сказал Игорь Ланин.
Также выяснилось, что за счет ФКР невозможно установить камеры видеонаблюдения в новых лифтах. Это бы сочли за нецелевое расходование бюджетных средств. А вандалов много. «Мы тратим большие средства на восстановление лифтов. Надо кардинальные меры к вандалам применять, но уголовных дел по факту порчи лифтов полиция не возбуждает», — сказал Юрий Сорокин.
Председатель горсовета Евгения Фрай призвала руководителей УК занимать проактивную позицию по информированию жителей о планах замены лифтов, сроках начала и конца таких работ. Для этого можно и нужно пользоваться досками объявлений, общедомовыми чатами.
— Для жильцов многоэтажек актуален каждый час жизни без лифта, — сказал Игорь Подзоров, по инициативе которого в повестку встречи включили вопросы обеспечения прав маломобильных граждан и доступности медицинской помощи в случаи неисправного лифтового оборудования.
Заместитель главврача ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Виктор Коровкин сказал, что пациенты при вызове медиков сообщают, работает ли в доме лифт. Если нет, то медики все равно едут на вызов, пусть даже больной живет на 17 этаже. Правда, в таких случаях туда посылают, по возможности, молодых врачей и фельдшеров.
— Возникает вопрос — кому нести пациента по лестничным маршам? Медики организуют транспортировку с помощью родственников пациента и соседей, — сказал врач.
А вот у сотрудниц ОБУ «Центр социальной защиты населения по городу Липецку» вообще нет никаких альтернатив при неработающем лифте: сумки с продуктами они вынужденно поднимают в квартиры пожилых людей и инвалидов в руках. Директор ведомства Кристина Горбачева сообщила, что по этой причине подопечные часто жалуются губернатору. А в Липецке, между прочим, более 104 тысяч пенсионеров и инвалидов, из которых 5 тысяч — дети. Особенно трудно при неработающих лифтах колясочникам, так как многие дома не оборудованы пандусами. Хорошо еще, что в самых критических случаях сотрудникам ОБУ можно обратиться на спортфакт липецкого педагогического университета, позвать на помощь молодых спортсменов.
У членов Общественного Совета возник в этом случае один вопрос: а почему бы не использовать для этого многочисленную армию волонтеров, которая выходит на улицы Липецка во дни праздников и иных массовых мероприятий.
— По итогам нашего обсуждения мы составим рекомендации, которые направим всем участникам Совета и в правительство области. Всем спасибо за работу! — завершил заседание Игорь Подзоров.
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