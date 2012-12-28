Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Происшествия
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сегодня, 09:39
65-летний мужчина пострадал в столкновении двух «ВАЗов»
5 марта на дорогах Липецкой области зарегистрировано 21 ДТА, в двух из них пострадали люди.
Вечером в Липецке травму получила 67-летняя пассажирка автобуса, которым управлял 59-летний водитель. Женщина упала в салоне, она госпитализирована.
«На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2161 нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности — 87.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 1829 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по региону.
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