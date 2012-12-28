65-летний мужчина пострадал в столкновении двух «ВАЗов»

5 марта на дорогах Липецкой области зарегистрировано 21 ДТА, в двух из них пострадали люди.





Первая из аварий с пострадавшими произошло в начале восьмого утра на подъездной дороге от трассы «Дон» к Липецку: столкнулись «ВАЗ-2115» с 60-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2112» под управлением 36-летнего водителя. В столкновении пострадал 65-летний пассажир второго «ВАЗа» — его доставили в больницу.Вечером в Липецке травму получила 67-летняя пассажирка автобуса, которым управлял 59-летний водитель. Женщина упала в салоне, она госпитализирована.«На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2161 нарушение правил дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли шестерых водителей, за неиспользование ремней безопасности — 87.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 1829 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по региону.