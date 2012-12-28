Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Происшествия
19-летнего жителя Липецкого района обвиняют в развращении 13-летней девочки
Происшествия
Родственники впавшей в кому девятиклассницы ищут видеозаписи и очевидцев ДТП
Происшествия
Что делать, если SMS-рассылка будет не тестовой?
Общество
Иностранец упал со строящегося здания в Липецке
Происшествия
В Липецке протестировали системы оповещения
Общество
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Липчане получили тестовую SMS-рассылку о воздушной опасности
Общество
Сегодня в Липецке: рассказы филателиста-путешественника, липчанам предложили отменить 8 марта
Общество
Читать все
Липчанин в третий раз попался на пьяной езде
Происшествия
Жильцам 76 липецких многоэтажках нужно найти подрядчиков для замены 260 лифтов
Общество
Липецкому областному Совету — 30 лет
Общество
«Присваивали деньги жильцов, и забывали платить энергетикам»: возбуждены уголовные дела против сотрудников трех УК
Общество
CК возбудил уголовное дело о развращении детей в отношении 35-летнего заключенного
Происшествия
Стажёра-директора магазина обвиняют в присвоении денег из кассы
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
20-летнего парня арестовали на пять суток за публикацию «ВКонтакте»
Происшествия
На собравшего урожай конопли мужчину вывел его попавшийся на краже приятель
Происшествия
В Липецкой области ночью до -16
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
564
сегодня, 16:59
2

Стажёра-директора магазина обвиняют в присвоении денег из кассы

Женщина придумала хитрую схему: делать фиктивный возврат по оставленным на кассе чекам, а деньги забирать себе.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении стажировавшейся в магазине «Магнит» женщины, которая обвиняется в растрате.

По версии следствия, проходя стажировку на должности директора магазина, в феврале прошлого года женщина провела две операции по фиктивному возврату товара и похитила деньги из кассы.

Следствие предлагает, что 3 февраля 2023 года женщина на своём рабочем месте взяла чек о покупке огурцов, которые покупатель оставил на кассе, после чего совершила фиктивную операцию по возврату на сумму 2 946 рублей, при этом огурцы возвращены не были, а деньги директор магазина присвоила.

4 февраля она же совершила фиктивную операцию по возврату ранее проданной сухой детской смеси на сумму 560 рублей. Всего стажёр успела присвоить 3 506 рублей.

Но 7 февраля в магазин нагрянула проверка и вскрылась недостача в 7 755 рублей. Часть суммы позже нашлась. В результате специалист службы безопаcности торговой сети заявил в полицию о пропаже 5 755 рублей. В ходе дальнейшего разбирательства директор-стажер признала, что дважды совершила хищение.

Деньги женщина якобы взяла, так как испытывала материальные трудности и после получения заработной платы собиралась их вернуть. Такой случай уже был: она якобы брала деньги из сейфа, которые потом туда вернула. Но доказательств хищения денег из сейфа не нашлось.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 24 апреля 2023 года стажёр добровольно возместила АО «Тандер» ущерб, перечислив 3700 рублей на счет организации. Тем не менее, её действия были квалифицированы следствием по части 3 статьи 160 УК РФ — присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.
присвоение
0
0
1
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ваха
14 минут назад
Когда читаешь такие новости такое ощущение что вокруг нас все бывшие больные из плехановской больницы а может и настоящие на сегодняшний день
Ответить
класс
сегодня, 17:08
за 3700- 6 лет дадут, а за алкогольное опьянение ,сбитую девочку,остановление места дтп и тд -7 лет. ну че, все справедливо
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецк — на 44 месте по строительству квартир
Здоровье
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Липецкой области пошла на спад
Общество
Зима-2024: в Липецке сначала года резко выросло число дорожных аварий
Общество
Если потерялись документы: как восстановить?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru