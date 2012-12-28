Стажёра-директора магазина обвиняют в присвоении денег из кассы

Женщина придумала хитрую схему: делать фиктивный возврат по оставленным на кассе чекам, а деньги забирать себе.

В Чаплыгинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении стажировавшейся в магазине «Магнит» женщины, которая обвиняется в растрате.По версии следствия, проходя стажировку на должности директора магазина, в феврале прошлого года женщина провела две операции по фиктивному возврату товара и похитила деньги из кассы.Следствие предлагает, что 3 февраля 2023 года женщина на своём рабочем месте взяла чек о покупке огурцов, которые покупатель оставил на кассе, после чего совершила фиктивную операцию по возврату на сумму 2 946 рублей, при этом огурцы возвращены не были, а деньги директор магазина присвоила.4 февраля она же совершила фиктивную операцию по возврату ранее проданной сухой детской смеси на сумму 560 рублей. Всего стажёр успела присвоить 3 506 рублей.Но 7 февраля в магазин нагрянула проверка и вскрылась недостача в 7 755 рублей. Часть суммы позже нашлась. В результате специалист службы безопаcности торговой сети заявил в полицию о пропаже 5 755 рублей. В ходе дальнейшего разбирательства директор-стажер признала, что дважды совершила хищение.Деньги женщина якобы взяла, так как испытывала материальные трудности и после получения заработной платы собиралась их вернуть. Такой случай уже был: она якобы брала деньги из сейфа, которые потом туда вернула. Но доказательств хищения денег из сейфа не нашлось.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 24 апреля 2023 года стажёр добровольно возместила АО «Тандер» ущерб, перечислив 3700 рублей на счет организации. Тем не менее, её действия были квалифицированы следствием по части 3 статьи 160 УК РФ — присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения. Женщине может грозить до шести лет лишения свободы.