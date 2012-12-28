Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
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Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Происшествия
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сегодня, 09:18
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Иностранец упал со строящегося здания в Липецке
23-летний гражданин Узбекистана сломал руки и ноги.
- Мужчина прооперирован. Из реанимации его перевели в обычную палату травматологического отделения, - сообщили GOROD48 в больнице.
В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что полиции ничего не известно об этом случае.
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