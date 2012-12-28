Иностранец упал со строящегося здания в Липецке

23-летний гражданин Узбекистана сломал руки и ноги.

Медики городской больницы №4 «Липецк-Мед» спасли жизнь 23-летнему рабочему из Узбекистана, упавшему в понедельник с одного из этажей строящегося на улице Игнатьева жилого дома. К врачам строителя доставили с переломами рук и ног, с многочисленными ушибами внутренних органов.- Мужчина прооперирован. Из реанимации его перевели в обычную палату травматологического отделения, - сообщили GOROD48 в больнице.В пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области GOROD48 сообщили, что полиции ничего не известно об этом случае.