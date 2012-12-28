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27 минут назад

44-летний мужчина перевёл 418 000 рублей «сотруднику Центробанка»

А две женщины «дали в долг» действующим от имени их знакомых мошенникам.

Жителей Липецкой области продолжают обманывать мошенники. В Добринке 44-летнему мужчине позвонил «сотрудник Центробанка» (а вообще-то они не имеют никаких контактов с физлицами). Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, под предлогом обеспечения сохранности денег мужчина перевёл мошенникам 418 000 рублей.

Двух женщин обманули в мессенджерах. 60-летней липчанке написала в Telegram родственница и попросила в долг 10 000 рублей. Та перевела. Но как оказалось — аккаунт взломали мошенники.

А 39-летней липчанке написала уже в другом мессенджере приятельница и попросила в долг 15 000 рублей. Деньги тоже ушли мошенникам.

63-летний мужчина лишился 16 000 рублей при покупке на сайте новой резины.

42-летний мужчина из Задонска хотел заработать на бирже, вышел на видеосвязь с менеджером — представителем брокерской фирмы, который получил доступ к его банковским счетам и цифровой код подтверждения. В результате у мужчины со счёта списали 120 000 рублей, и ещё на 110 000 рублей взяли на него кредит.

74-летний житель Лебедяни хотел купить электронный духовой шкаф и перевёл мошенникам 18 000 рублей.
мошенничество
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