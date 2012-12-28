Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Происшествия
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27 минут назад
44-летний мужчина перевёл 418 000 рублей «сотруднику Центробанка»
А две женщины «дали в долг» действующим от имени их знакомых мошенникам.
Двух женщин обманули в мессенджерах. 60-летней липчанке написала в Telegram родственница и попросила в долг 10 000 рублей. Та перевела. Но как оказалось — аккаунт взломали мошенники.
А 39-летней липчанке написала уже в другом мессенджере приятельница и попросила в долг 15 000 рублей. Деньги тоже ушли мошенникам.
63-летний мужчина лишился 16 000 рублей при покупке на сайте новой резины.
42-летний мужчина из Задонска хотел заработать на бирже, вышел на видеосвязь с менеджером — представителем брокерской фирмы, который получил доступ к его банковским счетам и цифровой код подтверждения. В результате у мужчины со счёта списали 120 000 рублей, и ещё на 110 000 рублей взяли на него кредит.
74-летний житель Лебедяни хотел купить электронный духовой шкаф и перевёл мошенникам 18 000 рублей.
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