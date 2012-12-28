19-летнего жителя Липецкого района обвиняют в развращении 13-летней девочки

По данным следствия, юноша развращал девочку с помощью мессенджеров.

Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела 19-летнего жителя Липецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).По данным следствия, юноша на протяжении нескольких месяцев в 2022 и 2023 гг., направляя сообщения интимного характера через различные мессенджеры 13-летней школьнице.«При этом он достоверно знал о её малолетнем возрасте и пользовался её беспомощностью, оказывая отрицательное влияние на психику девочки. О произошедшем представитель потерпевшей сообщила в правоохранительные органы.На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Согласно выводам судмедэкспертов, он полностью осознавал общественную опасность своих действий. Вину не признал, выдвинув свою версию произошедших событий. Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами», — говорится в сообщении СК.Санкция ч. 2 ст. 135 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.