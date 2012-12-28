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376
50 минут назад
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19-летнего жителя Липецкого района обвиняют в развращении 13-летней девочки

По данным следствия, юноша развращал девочку с помощью мессенджеров.

Грязинский МСО СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела 19-летнего жителя Липецкого района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
 
По данным следствия, юноша на протяжении нескольких месяцев в 2022 и 2023 гг., направляя сообщения интимного характера через различные мессенджеры 13-летней школьнице.

«При этом он достоверно знал о её малолетнем возрасте и пользовался её беспомощностью, оказывая отрицательное влияние на психику девочки. О произошедшем представитель потерпевшей сообщила в правоохранительные органы. 

На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Согласно выводам судмедэкспертов, он полностью осознавал общественную опасность своих действий. Вину не признал, выдвинув свою версию произошедших событий. Его доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами», — говорится в сообщении СК.  
 
Санкция ч. 2 ст. 135 УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы.
преступления против несовершеннолетних
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Комментарии (2)

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Сначала новые
омсквич
13 минут назад
Преступление века раскрыто. Всем медали
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Иван да Марья
15 минут назад
Был бы человек, а статью найдут и пришьют...
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