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Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Общество
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30 минут назад
Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сегодня, 5 марта, со второго этажа выпала 18-летняя девушка, липчане обеспокоены возможной точечной застройкой у Центрального рынка, и GOROD48 спросил у горожан, какими качествами должен обладать чиновник.
— Чё-то часто в Липецке люди из окон летать стали, — заметил Иваныч.
Жильцы домов № 2 и № 2а по улице Ульяны Громовой опасаются, что за рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс. К такому выводу они пришли увидев, как рядом с их домами расчищают площадку.
В городском департаменте градостроительства и архитектуры заявили, что собственник земельного участка не обращался с запросом на получение градостроительного плана — это первый документ, который надо получить при строительстве жилья. При этом уточнили, что в Генплане Липецка участок площадью 10,1 тысячи квадратных метров относится к зоне Ж-4, то есть дом здесь построить можно.
— Для многоэтажки самое то, центр. Вот кто на Опытной селится, тех да, жалко, — заметил Липчанин.
— Когда город будет думать о людях? Осваивайте окраины. Сделайте зелёную зону, — попросил Не зря.
— Сделайте сквер с фонтаном. Борцы с сухостоем вырубили всю зелень городе. Нет деревьев — нет проблем, — добавил Обыватель.
— Если там построят многоэтажки, то старые коммуникации просто не выдержат. Лучше там сделать сквер или парковую зону. Зелёных насаждений в центре города крайне мало, — считает Лиза.
— Опомнились жильцы! А что же вы раньше-то молчали, когда там свалка была? Сами загадили, а теперь стройку не хотите? — написал Оп-па.
— В подобных случаях, если застройка не противоречит закону о взаимном расположении объектов, обязать застройщика реконструировать коммунальные сети (электрические, водоснабжения, отопления и водоотведения) за свой счёт! — считает vlad.
GOROD48 спросил у липчан, какими качествами должен обладать чиновник? Судя по ответам, горожане видят в чиновнике супермена — умного, сильного, защищающего слабых, быстро решающего проблемы.
— Чтобы у него не было родственников вообще, — добавил желательно.
Весна где-то застряла. По прогнозам синоптиков, завтра в Липецке похолодает. Даже днем будет от -1 до -3 градусов, а ночью температура будет колебаться от -5 до -7 градусов.
Будьте бдительны. Перед 8 Марта активизировались фальшивомонетчики. И не забудьте, что завтра пройдет проверка систем оповещения. В 10.43 должна завыть сирена, так что не пугайтесь. Спасатели показали, как это происходит.
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