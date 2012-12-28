Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник

Сегодня, 5 марта, со второго этажа выпала 18-летняя девушка, липчане обеспокоены возможной точечной застройкой у Центрального рынка, и GOROD48 спросил у горожан, какими качествами должен обладать чиновник.