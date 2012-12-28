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42 минуты назад

Липецкому областному Совету — 30 лет

А может, все же 70?

6 марта 1994 года в Липецкой области сделали то, к чему тогда стремилось руководство новой России: окончательно, на практике, вывели из-под крыши исполнительной власти законодательную. В этот день 30 лет назад в полном соответствии с новой Конституцией в регионе состоялись первые выборы областного Совета, который тогда назвали областным Собранием депутатов. Так появился региональный парламент, который начал формировать устои нового правового поля для реалий того времени: развития общественно-политической жизни и проведения экономических реформ.

В честь юбилея вчера парламентарии семи созывов областного Совета, бывшие и действующие сотрудники его аппарата, представители других ведомств и органов власти собрались в концертном зале «Унион».

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За час до торжественного заседания председатель областного Совета Владимир Сериков уже встречал гостей. 29-летний спикер приветствовал каждого лично, отдавая, таким образом, должное тем, кто стоял у руля руководства области 20-30 лет назад. А приглашенные, в свою очередь, благодаря за любезность самого молодого председателя регионального парламента страны, искали коллег и друзей, вспоминали «минувшие дни и битвы, где вместе рубились они». А времена были лихие…

— С одной стороны, команда ельцинистов, с другой — команда коммунистов. Раздрай был полным: обком КПСС разбежался, набежали те, кто называл себя демократами. Ни законов, ничего! В начале 90-х у нас было 48 партий и движений. Все дрались друг с другом. Это было революционное время поиска и созидания, — вспоминает события, предшествовавшие мартовским выборам 1994 года, экс-спикер облсовета (1992-1998) и экс-губернатор (1998-2018) Олег Королев, в мае 1992 года избранный председателем временного областного Совета депутатов (заменившего избранный еще в 1990 году, до развала Советского Союза, областной Совет народных депутатов).

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Юрий Алтухов, заместитель председателя облсовета в 1994-1998 годах (позже, в 1998-2006 — вице губернатор, в 2006-2021 — председатель облизбиркома), тоже считает 90-е самым интересным временем:

— Рождалось новое общество с новой правовой системой. Тогда был разработан Устав области. Я как раз его автор. Это было самое интересное время, время приватизации. Все тогда рванули приобретать собственность: сараи, квартиры, заводы. Это было время, когда мы уходили от общественной собственности на средства производства к частной.

— Есть человек, который говорит, что в 90-е годы все только и делали, что ураганили. Вы с этим мнением согласны?

— Я не знаю, кто так сказал. Это было самое ответственное время: нужно было перейти от одного уклада экономики к другому. Это было время, когда мало кто понимал, что происходит.

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Для Александра Коробейникова, заместителя председателя облсовета в 2002-2006 годах, золотым временем было начало 2000-х. Тогда областные парламентарии помогали городам и районам формировать законодательство о местном самоуправлении.

— Так вы Михаилу Гулевскому руки развязали? Ведь в 2005 году Липецк признавали лучшим городом страны.

— Выходит, что так. Да, тогда Липецк получил больше свободы.

Анатолию Савенкову, который был спикером облсовета в 1998-2005 годах, его время у руля запомнилось коллективной работой с исполнительной властью:

— Мы с Олегом Королевым работали в едином кулаке. И это давало результат. Мне нравится, что нынешние облсовет и обладминистрация также работают в едином кулаке. Но всех наших успехов не было бы без труда обычных людей. Липчане — прекрасные люди. Труженики. Благодаря им наша область все эти 30 лет была и остается на виду у всей России.

… Как только в зале «Униона» прозвучал государственный гимн, собравшимся показали снятый к юбилею фильм, в котором было место благодарностям избирателей за заботу парламентариев, прошлому и настоящему областного Совета. Его авторы показали слаженную работу законодательной и исполнительной власти во благо региону и его жителям.

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«Что такое семь созывов и 30 лет? Это сотни часов обсуждений и сотни законов. Депутат — это не только про заседания и голосование. Депутат находится в прямом контакте с людьми, знает, что их волнует, и именно это выносит на сессии. Выездные заседания в районы, самые отдаленные села — важная часть работы народных избранников. Вовремя ли приезжает транспорт, чем кормят детей в столовой, есть ли очереди в больницах — все проверяют лично»…

«Ни ротация составов, ни различия в политических убеждениях не стали причиной смены вектора работы областных парламентариев. Как итог — рост валового регионального продукта. Только за последние пять лет — в 1,5 раза. И еще большими темпами — доходов областного бюджета. Из года в год все больше средств выделяется на строительство новых школ, детских садов, спорткомплексов, ФАПов. Большое внимание — благоустройству»…

«Поддержка курса президента — одно из важнейших направлений работы. По итогам прошлого года регион стал шестым в стране по эффективности реализации нацпроектов. Каждый шестой рубль регионального бюджета или более 17 млрд рублей направлены на реализацию 11 национальных проектов, направленных на развитие человеческого потенциала, а также на формирование комфортной среды для жизни», — сказал с экрана председатель областного Совета Владимир Сериков. А потом обратился со словами благодарности к своим предшественникам, парламентариям всех созывов и работникам аппарата облсовета уже со сцены:

— Меня тут не раз поздравили с 30-летием областного Совета. Но это больше ваш праздник, а не мой, ведь здесь собралось столько именитых людей! Именно вы заложили те верные традиции законотворчества, которые стали фундаментом социально-экономических успехов нашей области. И я рад, что могут полагаться на опыт всех председателей областного Совета, которые были до меня. А у меня, в свою очередь, есть уникальная возможность получать их советы. Я прошу поприветствовать Олега Петровича Королева, Анатолия Ивановича Савенкова, Павла Ивановича Путилина, Дмитрия Львовича Аверова! — и зал разразился аплодисментами.

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Нынешний созыв облсовета — уже седьмой по счету. Он работает с 2021-го года, а сентября прошлого — под руководством Владимира Серикова. Перед каждым созывом стояли свои задачи и проблемы. Самыми же серьезным вызовом для нынешнего созыва Владимир Сериков назвал развитие региона в условиях проведения СВО и санкций и объявил о новой акции: «30 миллионов для Победы». Чтобы сделать свое пожертвование, нужно всего лишь желание и смартфон, который нужно навести на QR-код акции и перевести деньги на соответствующих спецсчет со строгой отчетностью, принадлежащий правительству области.

В зале рефреном звучали слова о том, что законодательная и исполнительная региональные власти работают рука об руку все эти 30 лет. Владимир Сериков подчеркнул, что только в прошлом году депутаты приняли 175 законов, больше, чем в среднем в ЦФО. «Чем больше у исполнительный власти позитивных идей, тем больше у нас работы. Благодарим за это команду губернатора Игоря Артамонова».

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То, что команда правительства и команда областного Совета едины, — подчеркнул и губернатор:

— Был такой лозунг: «Народ и партия едины!» Исполнительная и законодательная власти все эти 30 лет находились в плотном взаимодействии в интересах липчан, всегда шли рука об руку, чтобы жить становилась лучше. Без работы депутатов не было бы полезных законов. А они принимаются. В итоге за последние годы сумма социальных пособий в регионе выросла с пяти до 11 миллиардов рублей. С юбилеем! Так держать!

… За 30 лет работы областные парламентарии проведено 300 сессий, принял более 2,5 тысяч законов и около 10 тысяч постановлений. Сегодня областной Совет депутатов является одним из самых многопартийных парламентов в стране.

Так как 30-летие областного Совета отмечают в 70-летний юбилей создания Липецкой области, не обошлось без приуроченных к этим знаменательным событиям наград. Почетные знаки «Во славу земли Липецкой» губернатор и спикер вручили сенатору Максиму Кавджарадзе, депутату Госдумы Татьяне Дьяконовой, экс-председателю облсовета Павлу Путилину, действующему заместителю председателя облсовета Владимиру Богодухову, депутатам нынешнего созыва Равилю Анутову, Александру Кремневу, Екатерине Хрусталевой. Двух депутатов областного Совета наградили Почетной грамотой Совета Федерации, а нескольким работникам его аппарата объявили благодарности.

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После зачитывания поздравительной телеграммы областному Совету от спикера Совфеда Валентины Матвиенко, пожелавшей депутатам дальнейших успехов «на благо родной земли и всего Отечества», на сцену еще раз поднялся сенатор Максим Кавджарадзе. Представитель Липецкой области в Совете Федерации поздравил коллег с общим праздником, еще раз подчеркнул важность преемственности поколений, поблагодарил Владимира Серикова и Игоря Артамонова за созданную «единую сплоченную команду, за работу в плотном диалоге с федеральным центром».

В конце официальной части торжественного собрания в «Унионе» на сцену поднялись все бывшие председатели областного Совета за его 30-летнюю историю. И, конечно, не обошлось без очередной истории от Олега Королева. Назвав Липецкую область «изумрудом в короне Российской империи», бывший первый секретарь Добринского райкома КПСС рассказал о том, что областному Совету нужно отмечать не 30, а 70 лет со дня создания.

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— Липецкую область создали 6 января 1956 года. А 26 февраля президиум Верховного Совета СССР принял постановление о том, что Липецкая область может без выборов созвать первую сессию областного Совета. На нее пригласили всех депутатов областных Советов из тех районов соседних регионов, которые вошли в Липецкую область. Таких депутатов тогда было ровно сто. Но на первую свою сессию 21 марта приехали только 54 из них. А знаете почему? Потому что была распутица, бездорожье. Не было ни железных дорог, ни просто дорог, ни автобусов. Кто-то приехал на первую свою сессию в Липецк на тракторах, а кто-то на лошадях. Так что и 70-летие Липецкого областного Совета было бы неплохо отметить, — сказал под одобрительный шум экс-спикер и экс-губернатор.

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Закончилось торжественное заседание небольшим концертом.
Липецкий облсовет
Владимир Сериков
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