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55 минут назад

Приём Boeing нового поколения в Липецке затягивается

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#обучение #тендер #аэропорт
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Приём Boeing нового поколения в Липецке затягивается

Никто не хочет учить персонал.

Аэропорт «Липецк» объявил о поиске подрядчика для оказания услуг образования. Администрация воздушных ворот региона намеревалась к концу года обучить своих сотрудников и персонал авиакомпаний обслуживать самолеты нового поколения от компании Boeing. За это аэропорт был готов заплатить 117 353 рубля. Впрочем, тендер завершил ничем. На электронный аукцион не поступило ни одной заявки.

В техническом задании указано, что за 117 тысяч рублей планируется провести обучение 20 человек. Их знания хотят подтянуть по курсу «Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном обслуживании воздушного судна типа В-737-600/700/800/900/-7/-8/-9 в транзитных аэропортах». Обучение хотели начать в апреле-мае с выездом преподавателя в Липецк.

Теперь для того, чтобы найти подрядчика, аэропорту придется запустить новый электронный аукцион. При соблюдении всех норм проведения тендера его завершат не ранее середины апреля, соответственно, перенесут и сроки обучения персонала аэропорта.

Самолеты типа В-737-600/700/800/900/-7/-8/-9 — это Boeing нового поколения. Они схожи с Airbus A320, и стали ответом на новинку от конкурента. Boeing нового поколения отличаются улучшенными летно-техническими характеристиками. Значительные доработки позволяют моделям совершать перелеты почти на 1700 км, что позволяет самолёту выполнять трансконтинентальные рейсы.
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#обучение #тендер #аэропорт
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Комментарии (2)

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Липчанин

10 минут назад
По всей видимости, это обучение стоит на много дороже.....
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Липчанин

34 минуты назад
Мда. В наш сарай только Боинг. И чемоданы на древнем УАЗике возить ))) А главное как красиво иностранцы пешком парами пойдут к самолету.
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