Приём Boeing нового поколения в Липецке затягивается

Никто не хочет учить персонал.

Аэропорт «Липецк» объявил о поиске подрядчика для оказания услуг образования. Администрация воздушных ворот региона намеревалась к концу года обучить своих сотрудников и персонал авиакомпаний обслуживать самолеты нового поколения от компании Boeing. За это аэропорт был готов заплатить 117 353 рубля. Впрочем, тендер завершил ничем. На электронный аукцион не поступило ни одной заявки.



В техническом задании указано, что за 117 тысяч рублей планируется провести обучение 20 человек. Их знания хотят подтянуть по курсу «Подготовка персонала авиакомпаний и аэропортов к выполнению работ при наземном обслуживании воздушного судна типа В-737-600/700/800/900/-7/-8/-9 в транзитных аэропортах». Обучение хотели начать в апреле-мае с выездом преподавателя в Липецк.



Теперь для того, чтобы найти подрядчика, аэропорту придется запустить новый электронный аукцион. При соблюдении всех норм проведения тендера его завершат не ранее середины апреля, соответственно, перенесут и сроки обучения персонала аэропорта.



Самолеты типа В-737-600/700/800/900/-7/-8/-9 — это Boeing нового поколения. Они схожи с Airbus A320, и стали ответом на новинку от конкурента. Boeing нового поколения отличаются улучшенными летно-техническими характеристиками. Значительные доработки позволяют моделям совершать перелеты почти на 1700 км, что позволяет самолёту выполнять трансконтинентальные рейсы.