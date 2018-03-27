В России

35 минут назад

В Москве неизвестные расстреляли мужчину

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#Москва #стрельба
В Москве неизвестные расстреляли мужчину

На западе Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись.

В столичном районе Очаково-Матвеевское неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, - сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Вечером 26 марта в 1-м Очаковском пер. был обнаружен мужчина 1955 г. рождения с огнестрельными ранениями.

«По предварительным данным, неизвестные граждане из неустановленного оружия несколько раз выстрелили в потерпевшего и скрылись. Врачи «скорой помощи» доставили раненого в больницу», - сказал собеседник агентства.

Следователи проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве агентству сообщили, что в службу «02» поступала информация о стрельбе с пострадавшим на западе столицы.
118
#Москва #стрельба

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