Липчане покажут свои технические таланты в Самаре

Делегация школьников отправляется на Олимпиаду по судомоделированию.

Команда Липецкой области примет участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде по судомоделированию, сообщает региональный Центр дополнительного образования.



В состав команды вошли шестеро учащихся МАУ ДО Центр технического творчества «Новолипецкий». Это победители регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады, организатором которой являлся ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области».



Соревнования юных умов пройдут в Самаре. Олимпиада проводится Федеральным центром технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация судомодельного спорта России» в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных - 2018».