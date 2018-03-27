Общество

46 минут назад

Липчане покажут свои технические таланты в Самаре

130
#Олимпиада #судомоделирование
Липчане покажут свои технические таланты в Самаре

Делегация школьников отправляется на Олимпиаду по судомоделированию.

Команда Липецкой области примет участие во Всероссийской научно-технической олимпиаде по судомоделированию, сообщает региональный Центр дополнительного образования.

В состав команды вошли шестеро учащихся МАУ ДО Центр технического творчества «Новолипецкий». Это победители регионального этапа Всероссийской научно-технической олимпиады, организатором которой являлся ГБУ ДО «Центр дополнительного образования Липецкой области».

Соревнования юных умов пройдут в Самаре. Олимпиада проводится Федеральным центром технического творчества учащихся ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» совместно с общероссийской общественной организацией «Федерация судомодельного спорта России» в рамках Всероссийского открытого фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных - 2018».
130
#Олимпиада #судомоделирование

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке ищут героев фильма об ЛГБТ-движении
#ЛГБТ #фильм
14
В Липецке ищут героев фильма об ЛГБТ-движении

37 минут назад

Общество
Липчанин предлагает «перекрестные» проверки ЕГЭ и зарплату членам комиссии
#ЕГЭ #экзамен #инициатива
Липчанин предлагает «перекрестные» проверки ЕГЭ и зарплату членам комиссии

50 минут назад

Общество
Автобус №50 видят избавлением от пробок на Петровском мосту
#автобус #транспорт #инициатива
3
Автобус №50 видят избавлением от пробок на Петровском мосту

сегодня, 09:28

Общество
Полк «неравнодушных» прирастает по 88 человек в день
#инициатива #Портал неравнодушных #идея
6
Полк «неравнодушных» прирастает по 88 человек в день

сегодня, 08:00

Общество
Руководству некоторых предприятий придется раскошелиться на штрафы
#госинспекция труда
4
Руководству некоторых предприятий придется раскошелиться на штрафы

вчера, 19:33

Общество
В Липецке задержали рекордное количество стихийных торговцев, многие продавали пасхальные товары
#Нелегальная торговля #нелегалы #проверки
35
В Липецке задержали рекордное количество стихийных торговцев, многие продавали пасхальные товары

вчера, 18:54

Общество