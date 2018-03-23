Происшествия

сегодня, 09:10

«Шевроле» врезался в дорожное ограждение: пострадали двое

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#авария #ДТП
«Шевроле» врезался в дорожное ограждение: пострадали двое

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано ldf дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, 23 марта в Хлевенском районе на трасе «Дон» 32-летний водитель «Шевроле» не справился с управлением и допустил наезд на дорожное ограждение. В результате его 28-летний пассажир с травмой был доставлен в больницу.

За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1134 нарушения ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 8, превышение скорости – 648, неиспользование ремней безопасности – 71, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 52.

фото пресс-службы УМВД РФ по Липецкой области.

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#авария #ДТП

Комментарии (2)

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Ахах

сегодня, 09:39
Ldf это по клавиатуре два))) застрелитесь ...)))
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Gorod48 НЕ УЧИЛИСЬ В ШКОЛЕ!!!!

сегодня, 09:16
Что б л е @ ть значит "зарегистрировано ldf" ??? Вы уже в конец з @ е б @ ли своими ошибками!
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