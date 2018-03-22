Лидерами голосования за благоустройство стали Нижний парк, Комсомольский пруд и Театральный спуск

Липчане выбрали три знаковых городских территории, которые будут благоустраивать уже в этом году.

Итоги рейтингового голосования за общественные пространства, которые включат в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы» подвели сегодня в администрации Липецка на заседании общественной комиссии в составе руководителей города, профильных департаментов и управлений, профессиональных экспертов и представителей общественности.

Как сообщает пресс-служба мэрии, о своем выборе заявило около 50 тысяч человек. По словам главного архитектора Липецка Татьяны Азовой, горожане оказались значительно активнее жителей других регионов.

Результаты таковы. Лидером рейтинга с результатом 25,8 тысячи голосов стал Нижний парк. Более 23 тысяч человек отдали предпочтение обустройству территории у Комсомольского пруда. Почти 20,4 тысячи липчан высказались за преображение Театрального спуска. Всего на триста голосов меньше собрал Каменный лог, 16,4 тысячи – набережная реки Воронеж. Реже горожане выбирали площадь Соборную (около 7 тысяч) и бульвар Сорокина на улице Ленина (4,3 тысяч).

Как известно, рейтинговое голосование проходило в Липецке в день выборов президента России 18 марта. В минувшее воскресенье его организовали в 130 пунктах, расположенных рядом с избирательными участками. В бюллетене было представлено семь площадок. Предлагалось выбрать три из них, для благоустройства в 2018 году.

- Хотелось бы поблагодарить всех, кто не остался в стороне, и принимает заинтересованное участие в жизни города. Благоустройство трех площадок – лидеров голосования начнется уже в этом сезоне. Еще четыре – а они также войдут в программу – будут обустраивать поэтапно до 2022 года. Безусловно, работы, которые ведутся на километровом участке Каменного Лога в районе улицы Терешковой, в этом году будут завершены. На остальной его территории (общая протяженность лога 8 км) их планируем на последующие четыре года, - отметил заместитель главы администрации Липецка Михаил Щербаков.

Также в 2018 году в рамках программы «Формирование современной городской среды» продолжится благоустройство липецких дворов. Адреса территорий, которые преобразятся в ближайшее время, вниманию собравшихся представил председатель департамента ЖКХ Евгений Лепекин: ул. Степанищева,11; ул. Терешковой,30; ул. Космонавтов, 25/2 и 25/3; ул. Коммунальная,14; ул. Петра Смородина,24 и пр. Мира,18. В обновленных дворах появятся зоны тихого и активного отдыха для людей всех возрастов, удобные парковки, ограждения, оригинальные скамейки, урны, будет смонтировано современное наружное освещение. Тротуары выполнят в плитке, а асфальтовое покрытие отремонтируют. По словам Евгения Лепекина, изменения к лучшему стали возможны, благодаря активной позиции собственников жилья, которые организовали собрания, а затем подали заявку в профильное структурное подразделение администрации. В настоящий момент завершается подготовка дизайн-проектов на благоустройство этих дворов. Первым и одним из самых масштабных объектов станет территория по адресу ул. Степанищева,11.