Более 1000 липецких одиннадцатиклассников напишут проверочные работы по иностранному языку

Сегодня дан старт проведению Всероссийских проверочных работ (ВПР) для учащиеся 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов. Начались ВПР с проверочной работы по иностранному языку для 11 классов. ВПР по иностранному языку проводится впервые.

Как сообщают в управлении образования и науки Липецкой области, всероссийские проверочные работы по иностранному языку в Липецкой области будут проходить в течение двух дней. Письменную и учётную части по иностранным языкам сдадут более 1 тыс. одиннадцатиклассников. Английский язык будут сдавать одиннадцатиклассники 134 школ региона, немецкий – 67 школ. Кроме того, в 11 школах Липецкой области пройдут ВПР по французскому языку.

Письменная часть работы состоит из 18 заданий, устная содержит два задания, каждое из которых предполагает свободный ответ. Устная часть выполняется на компьютере в специально оборудованной для этого аудитории после завершения выполнения письменной части. В первом задании устной части требуется прочесть вслух фрагмент текста, во втором задании – описать фотографию. Второе задание является альтернативным: выпускник должен выбрать одну из трех предложенных фотографий и выполнить задание только относительно этой фотографии.

Стоит отметить, что результаты ВПР не могут служить поводом для решения переводить или не переводить ребенка в другой класс. Результаты ВПР могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися по устранению имеющихся пробелов в знаниях.

«Всероссийские проверочные работы – это обычные контрольные работы только с едиными заданиями на всю страну. Ученикам к ВПР не надо специально готовиться. По результатам ВПР не принимаются никакие обязательные решения, важные для определения дальнейшей судьбы и образовательной траектории школьника. Оценки за ВПР не влияют на получение аттестата и на перевод в следующий класс», – отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев.

Всероссийские проверочные работы – это итоговые контрольные работы, проводимые по отдельным учебным предметам для школьников всей страны. ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне и являются самой массовой оценочной процедурой в системе образования.

Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся.