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Под Воронежем грузовик столкнулся с автобусом

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#ДТП #Армения #Ереван #Воронеж #автобус #грузовик #авария
Под Воронежем грузовик столкнулся с автобусом

Двое погибли в ДТП, еще восемь человек пострадали в аварии.

Два человека погибли, еще восемь пострадали, по предварительным данным, при столкновении автобуса из Армении с грузовиком в Воронежской области, - сообщил РИА-Новости источник в экстренных службах региона.

Посольство Армении в РФ уточняет информацию о ДТП с участием автобуса и грузовика в Воронежской области, где, предположительно, пострадали армянские граждане.

Ранее сообщалось, что во вторник утром на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус, следующий из Еревана в Москву, и грузовик. По предварительным данным, погибли два человека и восемь получили травмы.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Павловского района области, причиной аварии стал выезд автобуса на встречную полосу. По данным службы, трое из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, все они из Армении.

"Посольство Армении в России уточняет информацию о пострадавших в Воронежской области при столкновении грузовика и пассажирского автобуса, следовавшего из Армении", – сообщила дипмиссия на своей странице в социальной сети Facebook.
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#ДТП #Армения #Ереван #Воронеж #автобус #грузовик #авария

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