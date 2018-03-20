В России

сегодня, 09:35

Разработчик «Новичка» заявил о возможном отравлении Скрипаля британцами

174
#Дело Скрипаля #Новичок #отравление #Британия #Россия
Разработчик «Новичка» заявил о возможном отравлении Скрипаля британцами

Сами британцы вполне могли отравить Скрипаля и его дочь.

Сами британские специалисты могли без труда отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку технология производства системы химического оружия "Новичок", к которой британцы приравнивают вещество А234, доступна для профессионалов, ее может без труда произвести любая химическая корпорация, - заявил в интервью РИА-Новости один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк.

По его словам, можно определить, чем конкретно был отравлен Скрипаль.

"Конечно, все можно определить. И совершенно точно, что в Великобритании есть такие специалисты. Именно они могли обработать, как мне кажется, вещи Скрипаля или его дочери. Либо какие-то вещи на кладбище. Естественно, там должны были знать, что в эти дни Скрипаль пойдет на кладбище. Это запросто могли сделать сами британцы", — сказал Ринк.

По словам Ринка, британцам доступна технология создания "Новичка".

"Для профессионалов она общедоступная… Любая фармкорпорация, любая химическая корпорация способна это сделать в своих лабораториях", — сказал разработчик. Ринк пояснил, что все формулы, необходимые для создания "Новичка", ранее обнародовал эмигрировавший в США химик Вил Мирзаянов.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

174
#Дело Скрипаля #Новичок #отравление #Британия #Россия

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Санкт-Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским
#Стрельба #Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге водитель Hummer открыл стрельбу по полицейским

7 минут назад

В России
Под Воронежем грузовик столкнулся с автобусом
#ДТП #Армения #Ереван
Под Воронежем грузовик столкнулся с автобусом

13 минут назад

В России
Поправки в УПК не позволят нарушителям ПДД сесть за руль до суда
#правила дорожного движения
Поправки в УПК не позволят нарушителям ПДД сесть за руль до суда

27 минут назад

В России
Минобороны будет выплачивать пособия супругам офицеров и контрактников
#министерство обороны
Минобороны будет выплачивать пособия супругам офицеров и контрактников

46 минут назад

В России
В Ульяновске мать убила троих детей и покончила с собой‍
#Ульяновск #убийство #дети
В Ульяновске мать убила троих детей и покончила с собой‍

сегодня, 09:57

В России
Слова Макаревича о злобных россиянах вызвали шквал критики
#Макаревич #Россия #Захарова
Слова Макаревича о злобных россиянах вызвали шквал критики

сегодня, 09:20

В России