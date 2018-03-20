Происшествия

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В центре Липецка тройное ДТП

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#авария #ДТП
В центре Липецка тройное ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, поздно вечером 19 марта в Липецке на улице Гагарина 19-летний водитель «Форда» допустил наезд на стоящий «Рено» под управлением 47-летнего мужчины, а затем столкнулся с «Ниссаном» под управлением 28-летнего водителя. В результате водитель второй иномарки получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В селе Тербуны на улице Дорожной 22-летняя девушка, управляя «Ладой-Приорой», по предварительным данным нарушила очередность проезда и столкнулась с «Ладой-Калиной» под управлением 30-летнего мужчины. В результате девушка получила травму, и после оказания помощи была отпущена.

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За прошедшие сутки на территории Липецкой области инспекторы ГИБДД выявили 1231 нарушение ПДД, в том числе – управление автомобилем в нетрезвом состоянии и отказ от медицинского освидетельствования – 4, превышение скорости – 803, неиспользование ремней безопасности – 60, зарегистрировано ДТП с материальным ущербом – 40.

1575
#авария #ДТП

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