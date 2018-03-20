Происшествия

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Накануне вечером в Липецке выгорела квартира

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#пожар
Накануне вечером в Липецке выгорела квартира

В огне пострадал человек.

19 марта в 22:54 на улице Загорной в Липецке загорелась квартира жилого дома №1.

Пламя тушили пять отделений пожарных оснащенные автолестницей. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, жилье выгорело полностью. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
1 1282
#пожар

Комментарии (1)

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марина

6 минут назад
Не Загорная,а ЗАГОРОДНАЯ
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