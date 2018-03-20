Происшествия
сегодня, 08:00
Накануне вечером в Липецке выгорела квартира
В огне пострадал человек.
19 марта в 22:54 на улице Загорной в Липецке загорелась квартира жилого дома №1.
Пламя тушили пять отделений пожарных оснащенные автолестницей. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, жилье выгорело полностью. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
Пламя тушили пять отделений пожарных оснащенные автолестницей. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Липецкой области, жилье выгорело полностью. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
марина