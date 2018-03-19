Общество
сегодня, 18:25
В морозную погоду у стихийных торговцев изъяли 50 пледов
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Незаконную торговлю организовали гости из Свердловской области.
Сегодня в морозную погоду липчан незаконно попытались согреть представители из Свердловской области, организовав торговлю в несанкционированных местах теплыми пледами. Как сообщили в управлении потребительского рынка, незаконная торговля пледами была пресечена, более 50 – ти пледов изъято, составлены административные протоколы.
Одновременно, вновь составлены протоколы по факту несанкционированной торговли на постоянных нарушителей КоАП ЛО в районе пл. Мира, ул. Жуковского, в районе Октябрьского рынка, 15 Микрорайона. Здесь тоже был изъят товар.
Фото liptorg-cp.ru
Одновременно, вновь составлены протоколы по факту несанкционированной торговли на постоянных нарушителей КоАП ЛО в районе пл. Мира, ул. Жуковского, в районе Октябрьского рынка, 15 Микрорайона. Здесь тоже был изъят товар.
Фото liptorg-cp.ru
5 676
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