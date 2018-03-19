Общество

сегодня, 18:25

В морозную погоду у стихийных торговцев изъяли 50 пледов

5 676
#Стихийная торговля
1
В морозную погоду у стихийных торговцев изъяли 50 пледов

Незаконную торговлю организовали гости из Свердловской области.

Сегодня в морозную погоду липчан незаконно попытались согреть представители из Свердловской области, организовав торговлю в несанкционированных местах теплыми пледами. Как сообщили в управлении потребительского рынка, незаконная торговля пледами была пресечена, более 50 – ти пледов изъято, составлены административные протоколы.

Одновременно, вновь составлены протоколы по факту несанкционированной торговли на постоянных нарушителей КоАП ЛО в районе пл. Мира, ул. Жуковского, в районе Октябрьского рынка, 15 Микрорайона. Здесь тоже был изъят товар.

Фото liptorg-cp.ru


5 676
#Стихийная торговля
1

Комментарии (5)

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Гость

52 минуты назад
теплое место клетчатый плед ...
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Ы

сегодня, 18:53
Пледы менты между собой разобрали
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Боцман

сегодня, 18:44
Очень опасные нарушители. Это же надо- торговали пледами. Не просроченной курятиной или гнилыми фруктами в сетевых магазинах.
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100%

сегодня, 18:40
теперь пледы надо срочно уничтожить , аместо того чтоб в дед дома отдать ,хотя и там их по своим растусуют
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222

сегодня, 18:31
Путин объявил войну пледам ?
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