В морозную погоду у стихийных торговцев изъяли 50 пледов

Незаконную торговлю организовали гости из Свердловской области.

Сегодня в морозную погоду липчан незаконно попытались согреть представители из Свердловской области, организовав торговлю в несанкционированных местах теплыми пледами. Как сообщили в управлении потребительского рынка, незаконная торговля пледами была пресечена, более 50 – ти пледов изъято, составлены административные протоколы.Одновременно, вновь составлены протоколы по факту несанкционированной торговли на постоянных нарушителей КоАП ЛО в районе пл. Мира, ул. Жуковского, в районе Октябрьского рынка, 15 Микрорайона. Здесь тоже был изъят товар.