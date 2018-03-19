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В Липецке стартует акция «Мешок историй»

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#библиотека #акция
В Липецке стартует акция «Мешок историй»

Акция «Мешок историй», направленная на продвижение семейного чтения, с 20 марта стартует в Липецкой областной юношеской библиотеке.

«Мешок историй» содержит художественную иллюстрированную детскую книгу с дополнительным материалом – это могут быть мягкие игрушки, предметы из книги, игра, научно-популярная литература соответствующей тематики, а ещё шпаргалка для родителей, как работать с книгой.

Первый библиотечный «мешок историй» посвящен книге Э. Успенского «Про Веру и Анфису»… В него войдет сама красочная, ярко иллюстрированная книга, закладка книжная, игрушки, игра-пазл, диск с мультиком, шпаргалка для родителей, загадки, дневник впечатлений с отзывами, фотографиями и рисунками, научно-популярные и занимательные книги о животных и т.д. «Мешок историй» начнет свое путешествие с детского сада №30 г. Липецка. Организаторы планируют, что он будет не только путешествовать из одной семьи в другую, но и менять свое содержимое. Ребята вместе с родителями смогут прочитать книги самых известных и популярных детских авторов. На очереди книга Усачева «Умная собачка Соня», сообщили в областной юношеской библиотеке.

Фото: mota.ru

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#библиотека #акция

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