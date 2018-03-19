Культура

сегодня, 10:36

В Липецке широко отпразднуют Международный день театра

307
#театр
В Липецке широко отпразднуют Международный день театра

Театральные капустники 4-х театров можно будет увидеть 27 марта.

27 марта - Международный День театра.

Как сообщает театр Толстого, в этот "цеховой" праздник театралы могут стать ближе к своим кумирам - артистам. На сцене Академического театра им. Л.Н. Толстого в 2018 году состоится театральный праздник. В программе - поздравительные мероприятия, театральные капустники 4-х театров Липецкой области и масса сюрпризов.

Липчане смогут стать участниками квеста "Театр - сказка, Театр - мечта"! В День театра зрителям также будут дарить театральные значки, а за селфи в театральных фотозонах с хэштегами #театртолстого и #деньтеатра обещают пригласительные. А ещё в программе празднования Дня театра викторина.
307
#театр

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Ельце прошел конкурс художественного чтения «Не хлебом единым…»
#конкурс
1
В Ельце прошел конкурс художественного чтения «Не хлебом единым…»

50 минут назад

Культура
В Липецке создадут необычный арт-объект
#арт-объект #акция
В Липецке создадут необычный арт-объект

57 минут назад

Культура
Игорь Прокопенко ответит на вопросы липчан в День космонавтики
#День космонавтики #библиотека
2
Игорь Прокопенко ответит на вопросы липчан в День космонавтики

сегодня, 11:02

Культура
Липчане смогут пообщаться с известной писательницей
#библиотека #писатель
1
Липчане смогут пообщаться с известной писательницей

сегодня, 10:51

Культура
Пьесу Горького «Последние» поставили в музее
#пьеса #музей
1
Пьесу Горького «Последние» поставили в музее

17.03.2018 14:34

Культура
В Липецке наградят лучшие читающие семьи
#библиотека
1
В Липецке наградят лучшие читающие семьи

17.03.2018 00:15

Культура