В Липецке широко отпразднуют Международный день театра

Театральные капустники 4-х театров можно будет увидеть 27 марта.

27 марта - Международный День театра.



Как сообщает театр Толстого, в этот "цеховой" праздник театралы могут стать ближе к своим кумирам - артистам. На сцене Академического театра им. Л.Н. Толстого в 2018 году состоится театральный праздник. В программе - поздравительные мероприятия, театральные капустники 4-х театров Липецкой области и масса сюрпризов.



Липчане смогут стать участниками квеста "Театр - сказка, Театр - мечта"! В День театра зрителям также будут дарить театральные значки, а за селфи в театральных фотозонах с хэштегами #театртолстого и #деньтеатра обещают пригласительные. А ещё в программе празднования Дня театра викторина.