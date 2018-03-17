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52 минуты назад

Сенаторы США потребовали заблокировать проект «Северный поток — 2»‍

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#США #Северный поток-2
Сенаторы США потребовали заблокировать проект «Северный поток — 2»‍

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий США потребовала от американских властей заблокировать реализацию проекта "Северный поток — 2". Текст письма, под которым подписались 39 человек, опубликован на официальном сайте сенатора от Вайоминга Джона Баррассо.

Группа сенаторов от Республиканской и Демократической партий потребовали, чтобы администрация президента США Дональда Трампа заблокировала проект трубопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает издание The Washington Examiner.

"Мы обеспокоены тем, что продолжается разработка проекта строительства трубопровода "Северный поток — 2". Мы выступаем против "Северного потока — 2" и настаиваем на том, чтобы администрация использовала все имеющиеся в ее распоряжении средства для предотвращения строительства этого трубопровода", — говорится в послании парламентариев министру финансов Стивену Мнучину и заместителю госсекретаря Джону Салливану, оказавшемся в распоряжении издания.

Сенаторы убеждены, что если газопровод будет построен, то "американские союзники и партнеры в Европе окажутся под еще большим злонамеренным влиянием России".

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с "Северным потоком". Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

Помощник госсекретаря США Сандра Оудкирк заявляла, что успех этого проекта будет означать масштабные геостратегические последствия для США и Евросоюза. Худшим для Соединенных Штатов сценарием она назвала "закрытие рынка для альтернативного СПГ и усиление российского "Газпрома", что, по ее мнению, может привести к монополизации рынка, - передает РИА-Новости.

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#США #Северный поток-2

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