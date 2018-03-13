Здоровье

сегодня, 11:02

Карантин объявлен в двух школах Липецка

3 936
#карантин #ОРВИ #грипп

Но он частичный.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 13 марта, полностью закрытых на карантин в Липецке школ нет. А вот частичный карантин продолжается в двух школах города: это школы под номерами 4 и 33.

В этих школах не учатся по одному классу: причём в школе номер 4 сегодня последний день карантина, а в 33-й школе занятия частично приостановлены по 15 марта.

Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».

Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.
3 936
#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (3)

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Настя

сегодня, 11:44
Закрыли бы все школы в феврале на неделю и все! Все в себя бы пришли от болезни и больше бы не закрывали!
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Ольга

сегодня, 11:42
1, да потому что закрывают классами, а толк от этого какой? Когда заболевают по цепочке другие.
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1

сегодня, 11:29
за последний год новости о карантине не мелькали разве что на летних каникулах, такое ощущение у нас круглый год болеть стали. а ведь раньше карантин если и объявляли, то только 1 раз за учебный год, по весне, но во всех школах сразу
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