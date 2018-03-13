Карантин объявлен в двух школах Липецка

Но он частичный.

Как сообщила GOROD48 специалист департамента образования администрации города Липецка Инна Зарицкая, по состоянию на 13 марта, полностью закрытых на карантин в Липецке школ нет. А вот частичный карантин продолжается в двух школах города: это школы под номерами 4 и 33.



В этих школах не учатся по одному классу: причём в школе номер 4 сегодня последний день карантина, а в 33-й школе занятия частично приостановлены по 15 марта.



Тем не менее, директорам школ указано на необходимость продолжения комплексной работы, направленной на выполнение требований предписания управления Роспотребнадзора по Липецкой области от 21.08.2017 № 29 «О проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение массового распространения гриппа и других ОРВИ на территории Липецкой области в эпидемический сезон 2017-2018гг.».



Меры по частичному (по отдельным классам) или полному приостановлению работы общеобразовательного учреждения принимаются при регистрации гриппа и других ОРВИ у 20 и более процентов учащихся.