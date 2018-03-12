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Липчанам рассказали о важности объятий
В областной детской библиотеке состоялся час доверия «Тёплые дружеские объятия» в рамках грантового проекта «Волшебство познаний».
Ребята поразмышляли о роли объятий в нашей жизни. Оказывается, что объятие длительностью более 20 секунд помогает человеку почувствовать себя счастливее, а также делает отношения с родными людьми ближе и доверительнее.
Обрести давно потерянное душевное тепло мальчишки и девчонки помогли и сказочной гостье по имени Обнимашка. Для этого читатели отправились в страну Обнимания и прошли все добрые, сердечные и дружественные испытания, сообщили в библиотеке.
12присяжных заседателей
а
Ксения Лаптева
Опачки
Горе горькое
молодой человек
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Александр
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