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сегодня, 16:57

Липчанам рассказали о важности объятий

14 644
#обнимашки #объятия
Липчанам рассказали о важности объятий

В областной детской библиотеке состоялся час доверия «Тёплые дружеские объятия» в рамках грантового проекта «Волшебство познаний».

Ребята поразмышляли о роли объятий в нашей жизни. Оказывается, что объятие длительностью более 20 секунд помогает человеку почувствовать себя счастливее, а также делает отношения с родными людьми ближе и доверительнее.

Обрести давно потерянное душевное тепло мальчишки и девчонки помогли и сказочной гостье по имени Обнимашка. Для этого читатели отправились в страну Обнимания и прошли все добрые, сердечные и дружественные испытания, сообщили в библиотеке.

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#обнимашки #объятия

Комментарии (14)

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12присяжных заседателей

18 минут назад
Вот подхватишь Ты Лишай , а быть может, Тубик , сразу скажешь---Нах...уй эт Мне Нужно!!!
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а

сегодня, 18:59
я каждый день в автобусе по утрам и вечерам больше 20 секунд обнимаюсь, чет особого счастья не вижу, наоборот
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Ксения Лаптева

сегодня, 18:34
Пoзнaкомлюсь с парнем! Зовут Ксюша, мнe 19, cтpойная, блондинка, вeceлая и совсем не скромная)) Фoто и телeфон в анкeте >>> http://18pop.ru
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Опачки

сегодня, 18:25
Кто-то ребята вас тут разводит по крупному. Обнимайтесь, обнимайтесь, а потом дело заведут и денег попросят, чтобы замять. Вот это бизнес! Ничего не надо копать, растить, сажать. Просто дать разрешение на "полапать" кого-нибудь, а потом, потом... считать денюжки.
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Горе горькое

сегодня, 18:20
Вот и приплыли. Оказывается обниматься с девушкой себе дороже. Домогательством называется. Поэтому вспоминается пословица:"Лучше нет влагалища, чем очко товарища". И никто не предъявит.
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молодой человек

сегодня, 18:15
А как же сексуальное домогательство? Обнимешь девушку, а она через 20 лет скажет всем, что ее лапали. Да еще денежную компенсацию попросит на вставные зубы. Во дела! Надо вспомнить и подсчитать с кем обнимался и к кому прижимался, а то денег не хватит отдавать по искам.
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Не люблю т 9

сегодня, 18:00
А тема с дружеским чпоком не чего, надо на портале душевно больных разместить, может прокатит.
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Александр

сегодня, 17:59
А тема с дружеским сроком не чего, надо на портале душевно больных разместить, может прокатит.
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Давайте мне грант

сегодня, 17:23
Оказывается, что совокупление длительностью более 20 секунд помогает человеку почувствовать себя счастливее, а также делает отношения с родными людьми ближе и доверительнее!
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Анекдот

сегодня, 17:15
Канун Нового года. На рынке ругаются двое мужчин. -первый: Ну сколько тебе объяснять нет у меня елки. Второй: хорошо ну дай хотя бы сосну. Первый: ну ладно сосни, но елки все равно нет.
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