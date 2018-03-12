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сегодня, 11:44

Липчане могли купить изделия, пошитые в колониях для осужденных

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#УФСИН #ярмарка
Липчане могли купить изделия, пошитые в колониях для осужденных

В Липецке прошла ярмарка на которой реализовывались товары изготовленные в колониях региона

В Липецке прошла областная тематическая ярмарка «Товары для дома, дачи и сада». В работе ярмарки приняли сотрудники производственной службы УИС Липецкой области, они представили товары, выполненные руками осуждённых. Горожане могли купить товары, которые изготовили предприятия уголовно-исполнительной системы Липецка, Ельца, Усманского района. 

Популярностью пользовались рабочая обувь, ботинки и берцы из натуральной кожи, рабочая одежда.

Для сада и дачи горожане покупали мангалы обычные и с навесом, коптильни. Любители настольных игр приобрели нарды, шашки и шахматы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области.

Фото: © РИА НОВОСТИ/Александр Кондратюк

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#УФСИН #ярмарка

Комментарии (1)

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мой милёнок дорогой

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