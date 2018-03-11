«13-ое созвездие» станет «гвоздем» липецкого фестиваля байкеров

Публике гарантированы яркие воспоминания.

19-ый мотофестиваль в селе Вязовое состоится в Липецкой области 6-8 июля. Известно, что «гвоздем» программы станет группа «13-ое созвездие». Эта российская рок-группа выступает на сцене с начал 90-х годов. Исполнители панк-рока, пост-гранжа и «альтернативы» выпустили уже более двух десятков альбомов и, между прочим, уже выступали в Липецкой области.



Администрация проекта уже начала прием заявок от коллективов, которые хотя выступить перед поклонниками байк-культуры в Долгоруковском районе. Со времени запуска сбора на предложение организаторов уже откликнулись 17 групп и исполнителей: Ирина Епифанова (ex-Браво) и группа Moscow Beatballs, Via Park, Рок-Граница,!БЕЗ КОМПРОМИССОВ, ИерихоN, Твердый ЗнакЪ, КУБЪ, Diatera, ПЛОХИЕ ДЯДЬКИ, MØR, SmoLKIDS, In Extenso , 5 МИНУТ, Ночная Смена, Формат А3, TOMAGO4E.



Событие для байкеров – МотоFест в местечке «Куба» - состоится уже в 19-ый раз. Из года в год фестиваль объединяет активистов и поклонников мотокультуры. Приятная традиция – выступления именитых музыкальных коллективов. К музыкантам при отборе предъявляются строгие требования. Так:"...коллектив играет абсолютно трезвым и только вживую. Никаких фонограмм! Никакой политики и пропаганды: религии, нацизма, насилия, порнографии со сцены...".