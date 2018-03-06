«Золотой» юбилей ДЮСШ Конь-Колодезя (ФОТО)

Знаменитая школа, которой исполнилось полвека, не сдает своих позиций ни на российском, ни на международном уровне.

В Липецкой области сотни населенных пунктов, включая небольшие деревни и села. Село Конь-Колодезь Хлевенского района с населением в 1 900 человек было бы ничем не примечательным, но уже долгие годы к нему с полным основанием применимо слово «столица». Точнее – одна из столиц стрелкового спорта России. Ведь именно здесь воспитали и продолжают воспитывать чемпионов мира, Европы, России, победителей престижных международных и отечественных соревнования по пулевой стрельбе. В этом году ДЮСШ Конь-Колодезя отмечает полувековой юбилей.



Мемориал основателя



«Столичное» реноме Конь-Колодезь оправдал и на прошлой неделе. Здесь вновь прошли Всероссийские соревнования, посвященные памяти основателя школы Заслуженного работника физической культуры РФ Александра Никулина (1940-2006)– одной из спортивных «легенд» Липецкой области.



Архив. Александр Никулин.



На огневой рубеж вышли 290 стрелков из 17 (!) регионов России. Согласитесь, что «в какую-то деревню» не поедут снайперы из Москвы, Владимира, Нарьян-Мара. Конь-Колодезьский турнир собрал 7 мастеров спорта международного класса, 45 мастеров спорта и 71 кандидата в мастера – таким солидным представительством могут похвастаться далеко не каждые соревнования даже международного уровня.



Гостей в ДЮСШ встречает портрет Никулина и малая толика призов его детей, внуков, учеников.



Никулины

Мы застали нынешнего директора ДЮСШ Конь-Колодезя Игоря Никулина в заботах и делах, связанных с турниром.

- Вчера до часу ночи всем преподавательским составом решали организационные моменты, готовились к приему гостей. Ведь турнир Всероссийский, посмотрите сколько знаменитостей приехало, - высокий седовласый мужчина, удивительно похожий на своего отца-основателя школы, встречает нас в своем кабинете.

Фамилия Никулин в школе вообще знаковая. Александр Митрофанович Никулин был вообще человеком разносторонним – и лыжами занимался, и волейболом, и приложил руку к открытию первого стрелкового тира в Конь-Колодезе. А 23 февраля 1968 года в День Советской армии и флота именно он, будучи тогда военруком аграрного техникума, впервые вывел команду на областные соревнования. И конь-колодезьские дебютанты с ходу заняли второе командное место! С тех пор и начались славные традиции местного стрелкового спорта.







Любовь к спорту, и стрельбе в частности, Никулин передал детям, затем – внукам.

Сейчас в школе начинание своего славного предка продолжают несколько Никулиных – многие титулованные спортсмены. К примеру, внучка Александра Митрофановича Ольга Сотникова (Никулина) – победительница юниорского первенства мира в Германии, вице-чемпионка Европы; Алина Никулина настреляла первые призы во многих Всероссийских соревнованиях.Максим Никулин - призер первенств России. Родина оценила его не только в спорте, призвав на срочную службу в спецназ ГРУ.

Чемпионка мира Ольга Сотникова (Никулина) теперь работает тренером.



Конечно, находятся люди, которые упрекают Никулиных чуть ли не в семейственности, но в здравом уме упреков таких не сделаешь. Начатое Никулиным-старшим дело находится в надежных руках его потомков, при которых школа развивается, совершенствует и материально-техническую базу, и результаты на соревнованиях – в этом, если смотреть без «черного глаза», можно видеть только плюсы.

- Мы тут все живем и работаем, как одна семья - родственники, не родственники, – улыбается Игорь Никулин. - Здесь ведь деревня – все, как на ладони, знают друг друга с детства. Это особый дух, особый менталитет. Люди привыкли помогать друг другу, поэтому и у нас в школе отношения со всеми почти что родственные. Выручить, подменить, подстраховать – никто в этом никому не отказывает. Вот я остался до ночи заниматься организацией мемориала Александра Никулина, так ко мне вся школа пришла – не по приказу, не за сверхурочные. Просто по велению сердца. В деревнях так и живут – всем миром…







"Ребят сюда тянет, как магнитом"

Конь-колодезьскую школу можно назвать уникальной не только из-за результатов ее воспитанников. Стрелковый спорт – дорогое занятие, а здесь тренировки до сих пор абсолютно бесплатны. Помогают и администрация Липецкой области, и Новолипецкий комбинат, и Стрелковый Союз России.

Стреляет по мишеням не только местная конь-колодезьская детвора, но и ребята из окрестных сел. Принадлежащий школе автобус по заранее составленному расписанию объезжает соседние Хлевное, Елец-Лозовку, Новое Дубовое, Старое Дубовое, Отскочное, Дмитрияшевку и т. д. и доставляет ребятишек в школу. Заметим, что в наши мега-рыночные времена автобус курсирует и довозит ребят на тренировки абсолютно бесплатно!

- Сейчас в школе занимаются 375 человек, - приводит цифры Игорь Никулин, - Примерно половина из них местные, конь-колодезьские. Остальные живут в соседних селах, поэтому нас с полным правом можно назвать спортивным центром района.







Многие ребятишки проводят в ДЮСШ Конь-Колодезя дни напролет, словно в группе продленного дня. Ведь тренировки – это не только стрельба. К их услугам зал ОФП, футбольное поле. Тренеры по общефизической подготовке всегда готовы провести мини-соревнование – например, кто дольше простоит на одной ноге или отожмется от пола. Детворе интересно – не каждый в будущем вырастет в классного спортсмена, но здоровьем и силушкой ребята будут не обижены…

Тренеры

Богатство школы (как и любой уважающей себя организации) – это ее люди. Игорь Никулин говорит, что стать хорошим тренером можно и не будучи в прошлом «звездным» спортсменом.



Игорь Никулин (слева): "Преемственность в школе была всегда".



Тут сразу на ум приходит известная фраза из «спорта №1» - «чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе футболиста». В стрельбе ситуация похожая. Вот, например, одна из «звезд» ДЮСШ Конь-Колодезя многократная чемпионка России Заслуженный мастер спорта Ирина Измалкова и в 47 лет не хочет уходить с огневого рубежа (в стрельбе век спортсмена долог, прим.), потому что считает, что еще не все сказала, как действующая спортсменка, до сих пор выступает и за сборную России.

А кто-то начинает тренерскую карьеру совсем молодым. Молодых тренеров в конь-колодезьской ДЮСШ сейчас несколько. Денису Звягинцеву чуть за 30, а он воспитал уже 6 (!) мастеров спорта. Характерен пример Александра Ващенко. Парень вообще пришел … из баскетбола: учился в Воронеже, играл за университетскую команду. В ДЮСШ Конь-Колодезя начинал, как тренер по общефизической подготовке. Пробовал стрелять сам, да не очень хорошо вышло: все-таки менталитет спортсмена-игровика слишком отличается от хладнокровия, характерного для стрелкового спорта. Но со 2-го курса перевелся на тренерский факультет именно по стрельбе, записался на курсы в «Лисьей норе», проводимые по инициативе президента Стрелкового Союза России Владимира Лисина. И уже успел подготовить мастера спорта.



Поговорив о том, о сем, спускаемся с Игорем Никулиным в стрелковый тир, где уже полным ходом идут соревнования.







Следить за успехами того или иного стрелка можно по специальным мониторам, на которых сразу видно кто и куда попал, сколько очков выбил. Подтасовки результатов просто исключены.







- Вы бы знали, как в нашем спорте охраняют мишени, - говорит Игорь Никулин. – Специальный прибор присваивает каждой мишени свой шифр, наподобие штрих-кода, проставляет дату, номер смены, номер мишени. Подменить невозможно – шифр не совпадет. Использованные мишени собирают судьи, потом они еще хранятся несколько недель – меры безопасности не хуже, чем у избирательных бюллетеней.







Так что «искусственных» мастеров спорта в пулевой стрельбе сделать уже практически невозможно – технологии ушли далеко вперед по сравнению с прошлым веком.







«Сливки общества», дзюдо и футбол

Когда мы слышим «спортивная школа Конь-Колодезя», то думаем в первую очередь о пулевой стрельбе. Но не только ей одной жива школа. Но отделение ДЮСШ есть и в Липецке. где культивируют «родственный вид» - стендовую стрельбу. Причем тренируют молодых спортсменов настоящие «сливки общества» - Заслуженные тренеры России Ирина Кравчук и Роман Гуляев, участница Олимпийских Игр Елена Дудник. Любопытно, что Гуляев является и директором спортивной школы олимпийского резерва №13 в Липецке.



Ирина Кравчук



А еще есть отделения дзюдо, где работают два тренера, и футбола – один наставник. Дзюдоистка Татьяна Гузун еже поднималась на пьедестал почета этапов Кубка мира. Воспитанники футбольного тренера Виктора Войнова составляют костяк хлевенского «Факела», успешно выступающего в чемпионате Липецкой области. В прошлом году удивили девчата-футболистки (да-да, есть и такие), которые заняли 2-е место во Всероссийском финале проекта «Мини-футбол – в школу!».

Согласитесь, крутые спортивные достижения для села, где живет пара тысяч человек…

«Мы из Конь-Колодезя»

Нельзя сказать, что все и всегда в ДЮСШ Конь-Колодезя безоблачно. Сейчас к многочисленным заботам на голову Игорю Никулину свалились и суды.







Пригретый в свое время вместе со всей семьей тренер Илья Яскевич начал заниматься тем же, чем в свое время в Кемерово – требовать повышенного внимания к себе и своим детям, писать жалобы на коллег. Сейчас Яскевич вместе с сыном Алексеем и дочерью участницей Олимпиады-2012 в Лондоне Любовью Яскевич в суде оспаривает законность их увольнения. Районный суд встал на сторону директора ДЮСШ Конь-Колодезя, опальные спортсмены подали апелляцию в областной, но честно говоря, непонятно, на что рассчитывают. Ведь закон на стороне Игоря Никулина. Хотя, конечно, жаль, что так все вышло…

Игорь Никулин говорит, что суды отнимают время, обидно читать и злые пасквили против себя. А ведь директору нужно обеспечивать подготовку десятков учеников, которые стучаться в двери сборных России по разным возрастам – от юношеских до взрослой. Сезон у стрелков начинается летом, и количество забот будет только увеличиваться – чемпионаты мира, Европы, России.

Новые лица школы. Татьяна Шкред - чемпионка и просто красавица.



Конь-колодезьская ДЮСШ, основанная отцом Игоря Никулина, - одно из тех мест в Липецкой области, где спортивная жизнь бьет ключом и дышит полной грудью – и по результатам воспитанников, и по массовости. Ведь для соперников-стрелков фраза «Мы из Конь-Колодезя» звучит не менее солидно, чем «Мы из Казани», «Мы из Ростова-на-Дону» или «Мы из Липецка». И так продолжается уже полвека. И без сомнения будет продолжаться дальше.