Спорт

сегодня, 13:00

Во второй игре во Владивостоке «Липецк-Индезит» проиграл «всухую»

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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
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Во второй игре во Владивостоке «Липецк-Индезит» проиграл «всухую»

Липецкие волейболистки сохранили 5-ю строчку в турнирной таблице.

Липецкие волейболистки завершили свой самый дальний и самый дорогостоящий выезд в сезоне во Владивосток. Итог вояжа – вчерашняя победа на тай-брейке и сегодняшнее поражение от «Приморочки» – 0:3.

Матч для липчанок не задался с самого начала: хозяйки ушли вперед с первых розыгрышей и ко второму техническому перерыву в первом сете вели – 16:14, затем – 20:18, после чего гости отдали соперницам четыре розыгрыша мяча подряд – 24:18. «Лучик надежды» промелькнул, когда Анна Сотникова набрала очко в атаке, а затем четырежды удачно подала Маргарита Свиридова. Однако при счете 26:25 волейболистки «Приморочки» закрыли блоком Владиславу Коржову и выиграли сет – 27:25.

О второй партии писать особо нечего, самым красноречивым является счет – 25:17 в пользу «Приморочки». «Липецк-Индезит» пробовал вернуться в игру в третьей партии, но «владивостокский экспресс» уже ушел – 27:25 и 3:0 в пользу хозяек.

«Приморочка» одержала 21-ю победу и вышла на «чистое» 3-е место. «Липецк-Индезит» (20 побед) остается на 5-м месте.

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Лучшими игроками стали у «Липецка-Индезита» - Анна Сотникова, у «Приморочки» - Екатерина Громова.

Фото vk.com/primvolley


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#Волейбол #"Липецк-Индезит"
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