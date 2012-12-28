Сегодня в Липецке: наконец-то весна, дрели, мыши шуруповёрты – ТОП самых неожиданных подарков липчанкам к 8 марта
6 минут назад
В Липецкой области заработала «горячая линия» по защите прав потребителей
Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по подготовке претензий и исков.
«Специалисты окажут консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений для тех, кто столкнулся с нарушением своих прав, а также напомнят о портале Государственной информационной системы защиты прав потребителей (ГИС ЗПП)», — сообщают в Роспотребнадзоре.
Эта «горячая линия» — всероссийская. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.
В Липецкой области можно звонить в отдел защиты прав потребителей по телефонам: 74-06-00, 30-88-03, 30-88-67, 30-88-69, 30-88-66. Также обращения принимают:
- территориальный отдел Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском округах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 2-66-65, 8 (47467) 6-05-00,
- отдел в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском округах: 8(47471) 2-14-21, 8(47471) 2-11-41,
- отдел в Данковском и Чаплыгинском округах, Лев-Толстовском районе: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62,
- отдел в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8(47461) 2-10-47, 8(47461) 2-44-12,
- отдел в Лебедянском, Краснинском округах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.
