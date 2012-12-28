Все новости
Общество
2
6 минут назад

В Липецкой области заработала «горячая линия» по защите прав потребителей

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют по подготовке претензий и исков.

9 марта в Управлении Роспотребнадзора по Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей, приуроченная ко Всемирному дню прав потребителей, который ежегодно отмечается 15 марта. «Горячая линия» будет работать до 20 марта.

«Специалисты окажут консультационную помощь по подготовке претензий и исковых заявлений для тех, кто столкнулся с нарушением своих прав, а также напомнят о портале Государственной информационной системы защиты прав потребителей (ГИС ЗПП)», — сообщают в Роспотребнадзоре.

Эта «горячая линия» — всероссийская. На федеральном уровне в круглосуточном режиме функционирует Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8 (800) 555-49-43. Звонок бесплатный.

В Липецкой области можно звонить в отдел защиты прав потребителей по телефонам: 74-06-00, 30-88-03, 30-88-67, 30-88-69, 30-88-66. Также обращения принимают:

- территориальный отдел Роспотребнадзора в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском округах: 8(47467) 2-07-78, 8(47467) 2-66-65, 8 (47467) 6-05-00,

- отдел в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском округах: 8(47471) 2-14-21, 8(47471) 2-11-41,

- отдел в Данковском и Чаплыгинском округах, Лев-Толстовском районе: 8(47465) 6-23-90, 8(47465) 6-24-62, 

- отдел в Грязинском, Добринском, Усманском районах: 8(47461) 2-10-47, 8(47461) 2-44-12, 

- отдел в Лебедянском, Краснинском округах: 8(47466) 5-24-57, 8(47466) 5-24-55.
права потребителей
Роспотребнадзор
0
0
0
0
0

