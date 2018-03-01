Общество

сегодня, 11:09

В Липецкой области с начала года от отравления угарным газом пострадали семь человек

2 706
#газ
1
В Липецкой области с начала года от отравления угарным газом пострадали семь человек

С начала текущего года в Липецкой области зарегистрировано два случая отравления угарным газом, в которых пострадали семь человек. Причина – эксплуатация газовых приборов при отсутствие тяги в дымоходе.

Как сообщает пресс-служба АО ««Газпром газораспределение Липецк», в январе в селе Частая Дубрава Липецкого района от отравления угарным газом пострадали четыре человека, в том числе двое маленьких детей. В феврале в поселке Рощинский Чаплыгинского района угарным газом отравилась семья из трех человек.

Угарный газ образуется в результате неполного сгорания любого топлива, не имеет цвета, вкуса, запаха. Распространяется угарный газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств. 

Согласно законодательству потребители газа обязаны:

- пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту, соблюдать инструкции по эксплуатации газоиспользующего оборудования,

- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов,

- перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер, периодически очищать «карман» дымохода,

- по окончании использования газа закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов,

- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства,

- при внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или 104.





2 706
#газ
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

48 минут назад
23 Nдетсад, задачи разные. У газовщиков чтоб люди не травились, у МЧС чтоб отчетность не портить.
ответить

23 Nдетсад

сегодня, 15:03
А Салфетников.М., главарь липецкой МЧС И Го сказал что меньше стало. Или больше?
ответить

Еще в рубрике

Движение через переезд в районе улица Ладыгина будет временно ограничено
#дорожные работы
Движение через переезд в районе улица Ладыгина будет временно ограничено

47 минут назад

Общество
Липецкий технопарк возглавила Екатерина Демидова
#технопарк
8
Липецкий технопарк возглавила Екатерина Демидова

53 минуты назад

Общество
С 3 марта на кольце площади Танкистов изменится схема дорожного движения
#дорожное движение
21
С 3 марта на кольце площади Танкистов изменится схема дорожного движения

сегодня, 14:08

Общество
В Липецкой области работают 303 народные дружины
#дружина #полиция #ДНД
9
В Липецкой области работают 303 народные дружины

сегодня, 13:51

Общество
«Пропишите нас!», «Не выселяйте нас!»
#жилье #митинг
28
«Пропишите нас!», «Не выселяйте нас!»

сегодня, 11:51

Общество
Полицейские задержали мошенницу, находившуюся в розыске два года
#мошенничество
1
Полицейские задержали мошенницу, находившуюся в розыске два года

сегодня, 11:27

Общество