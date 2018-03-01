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В Липецкой области с начала года от отравления угарным газом пострадали семь человек
С начала текущего года в Липецкой области зарегистрировано два случая отравления угарным газом, в которых пострадали семь человек. Причина – эксплуатация газовых приборов при отсутствие тяги в дымоходе.
Как сообщает пресс-служба АО ««Газпром газораспределение Липецк», в январе в селе Частая Дубрава Липецкого района от отравления угарным газом пострадали четыре человека, в том числе двое маленьких детей. В феврале в поселке Рощинский Чаплыгинского района угарным газом отравилась семья из трех человек.
Угарный газ образуется в результате неполного сгорания любого топлива, не имеет цвета, вкуса, запаха. Распространяется угарный газ быстро, смешиваясь с воздухом без потери своих отравляющих свойств.
Согласно законодательству потребители газа обязаны:
- пройти инструктаж по безопасному использованию газа в быту, соблюдать инструкции по эксплуатации газоиспользующего оборудования,
- следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов,
- перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер, периодически очищать «карман» дымохода,
- по окончании использования газа закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов,
- при неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства,
- при внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 04 или 104.
Липчанин
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