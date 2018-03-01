Общество

вчера, 21:44

В Липецке почтили память Бориса Немцова

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#Борис Немцов
4
В Липецке почтили память Бориса Немцова

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.

В Липецке возле памятника жертвам политических репрессий прошла встреча памяти Бориса Немцова.

- К сожалению, тема политического преследования становится всё более актуальной, а камень служит напоминанием о политических жертвах, но в прекрасной России будущего политические репрессии останутся страшным сном, - сообщает группа "Команда Навального Липецк".

Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия 27 февраля 2015 года на большом Москворецком мосту. В сквере у площади Революции собрались почтить его память несколько липчан.

Фото vk.com
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50 850
#Борис Немцов
4

Комментарии (50)

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рабочий

36 минут назад
я свой кирпич в банду Ельцина кинул ,но промахнулся в алкаша , иначе бы сегодня народ жил хорошо.
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уроки истории

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сегодня, 02:26
Твой У дро Че ный Мяталурх на х.. ни кому не интересен
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Моя собака писить хочет...

сегодня, 02:14
А где могила Немцова, Гайдара, Ельцина???
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сегодня, 01:31
Кто ваш Немцов?Человек который зарабатывал деньги.Большие деньги и опасным путем.И этот мальчик с плакатом. То же зарабатывает деньги.Или перспективу на будущее.Знаю одно.Что вы все и Немцов ему по барабану.Он делает свое дело.
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Все нормально.

сегодня, 01:02
Житель, А везде все одинаково.Уничтожали в Сирии террористов они угроза.А уничтожали руками ЧВК. ЧВК войны.Не знаю правда или нет.Но их тоже стали уничтожать.Правда руками американцев.
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Одни благодарят, другие хаят

сегодня, 00:58
В американской столице во вторник, 27 февраля, открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza), .состоящая из перекрестка площадь находится напротив главного входа в посольство России в Вашингтоне. Открытие специальной таблички с новым названием было * к третьей годовщине со дня убийства политика; Так-же Мэрия Москвы разрешила установить мемориальную доску на доме, где жил политик Борис Немцов. Об этом в четверг сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее было выступление президента Путина, в котором он высоко оценил деятельность Немцова как выдающегося политика своего времени.
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