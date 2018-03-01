В Липецке почтили память Бориса Немцова

Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.

В Липецке возле памятника жертвам политических репрессий прошла встреча памяти Бориса Немцова.



- К сожалению, тема политического преследования становится всё более актуальной, а камень служит напоминанием о политических жертвах, но в прекрасной России будущего политические репрессии останутся страшным сном, - сообщает группа "Команда Навального Липецк".



Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия 27 февраля 2015 года на большом Москворецком мосту. В сквере у площади Революции собрались почтить его память несколько липчан.



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