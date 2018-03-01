Общество
вчера, 21:44
В Липецке почтили память Бориса Немцова
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Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года.
В Липецке возле памятника жертвам политических репрессий прошла встреча памяти Бориса Немцова.
- К сожалению, тема политического преследования становится всё более актуальной, а камень служит напоминанием о политических жертвах, но в прекрасной России будущего политические репрессии останутся страшным сном, - сообщает группа "Команда Навального Липецк".
Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия 27 февраля 2015 года на большом Москворецком мосту. В сквере у площади Революции собрались почтить его память несколько липчан.
Фото vk.com
- К сожалению, тема политического преследования становится всё более актуальной, а камень служит напоминанием о политических жертвах, но в прекрасной России будущего политические репрессии останутся страшным сном, - сообщает группа "Команда Навального Липецк".
Напомним, оппозиционный политик Борис Немцов был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия 27 февраля 2015 года на большом Москворецком мосту. В сквере у площади Революции собрались почтить его память несколько липчан.
Фото vk.com
50 850
рабочий
уроки истории
Enriko
И ещё раз удаляй С У Ч А Р А
Моя собака писить хочет...
artur436
Cameron Santana
Все нормально.
Все нормально.
Одни благодарят, другие хаят