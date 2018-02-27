Происшествия

вчера, 17:17

В Ельце с наркотиками задержали студента

9 1398
#наркотики
В Ельце с наркотиками задержали студента

В поле зрения полиции студент попадал не раз

На ул. Московское шоссе льца сотрудниками ОМВД России по городу Ельцу по подозрению в совершении административного правонарушения, был задержан студент одного из учебных заведений города.  В дежурной части отдела  в ходе личного досмотра при нем было обнаружено и изъято 5,62 грамм наркотического средства.   

Предварительно установлено, что ранее данный молодой человек неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции и привлекался к административной ответственности.

В настоящий момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела и избрание меры пресечения. 

9 1398
#наркотики

Комментарии (9)

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Это

вчера, 22:34
Wowa, для нужд
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Да!

вчера, 22:03
Он просто не имел удостоверение судьи.Вон дипломаты чемоданами возят.
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Wowa

вчера, 21:52
В Аргентине, в посольстве, кокаин сотнями кило вывозят дипломатической почтой...
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во где прикол

вчера, 21:49
да вон в новостях сегодня - 15 чемоданов наркотиков нашли в Российском Посольстве, а перевозились они самолетом Администрации Президента
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ну опять!

вчера, 21:46
взяли как обычно самое низшее звено! Почему не ищут тех у кого он взял наркотик?! кто этот наркотик изготавливает?! где главные душегубы?! Для галочки взяли ло ха! завтра на его месте будет другой балбес себе жизнь ломать, чтобы кто-то на мальдивах загорал! эх ПОЛИЦИЯ
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Нонка

вчера, 19:16
то что судьбу себе сломал сам -фигня Предал родителей своих - *
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В Ельце

вчера, 19:04
По круче будет
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Ч.

вчера, 18:28
А в странах Таиланде и Сингапуре , и других например : расстрел .
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паша

вчера, 17:49
5 грамм...наверное на продажу. попал парень
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