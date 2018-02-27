В Ельце с наркотиками задержали студента

В поле зрения полиции студент попадал не раз

На ул. Московское шоссе льца сотрудниками ОМВД России по городу Ельцу по подозрению в совершении административного правонарушения, был задержан студент одного из учебных заведений города. В дежурной части отдела в ходе личного досмотра при нем было обнаружено и изъято 5,62 грамм наркотического средства.

Предварительно установлено, что ранее данный молодой человек неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции и привлекался к административной ответственности.

В настоящий момент решает вопрос о возбуждении уголовного дела и избрание меры пресечения.