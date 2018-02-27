Происшествия

вчера, 17:06

Расследование смерти юного хоккеиста на тренировке взял под контроль руководитель регионального СКР

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#хоккей #гибель
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Расследование смерти юного хоккеиста на тренировке взял под контроль руководитель регионального СКР

Следственным отделом по городу Ельцу СУ СК России по Липецкой области продолжается расследование уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть 11-летнего школьника во время тренировки по хоккею.

Напомним, юный спортсмен скончался 14 февраля 2018 года во время вечерней тренировки по хоккею на ледовой площадке спорткомплекса города Ельца. По предварительным данным, при отработке ударов по воротам шайба одного из участников команды угодила школьнику в шею, который задержался у ворот и наклонился, чтобы подобрать свою шайбу. Согласно выводам судмедэкспертов, мальчик скончался в результате травмы позвоночной артерии и кровоизлияния, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

Установлено, что юный спортсмен был самым младшим в команде и тренировался с более опытными игроками с лета прошлого года. По настоянию родителей он занимался, в том числе, с ребятами, за плечами которых семилетняя хоккейная практика и победы в различных турнирах. В день трагедии школьник был полностью экипирован.

С мамой потерпевшего мальчика встретился заместитель руководителя следственного управления Андрей Родин. По результатам встречи полковник юстиции дал конкретные указания о расследовании уголовного дела с целью установления всех обстоятельств, при которых стала возможна смерть юного спортсмена.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, а также выясняются причины и условия, способствовавшие трагедии на льду. Изучаются должностные инструкции и другая нормативно-правовая документация, представляющая интерес для следствия. Допрашиваются как тренер ребят, так и должностные лица, ответственные за обучение юных хоккеистов в спортшколе и их безопасность во время тренировок.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ход на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Липецкой области.

Фото: lipetsk.sledcom.ru

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#хоккей #гибель
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Комментарии (8)

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ну умна ты

вчера, 21:05
Валя, а что ему с кувалдой ходить надо?
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дмитрий

вчера, 21:00
Дело случая пусть земля ему будет пухом расследовать думаю нечего тут.....
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Валя

вчера, 20:41
С бумажками ходят следаки а толку ноль,имитация деятельности
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Генерал Бикасов

вчера, 20:06
Эти ослы ничего не могут расследовать!
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Получается

вчера, 19:58
что сама мамаша и виновата - подсунула его к старшим. А сама обвиняет всех в халатности
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житель

вчера, 18:43
региональный СКР уже расследовал,нападение в масках на ночные клубы в ельце и что толку....
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Лучше бы

вчера, 18:08
Проверили,как распределяются премии в больнице МВД.
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Вася

вчера, 17:52
Спорт могила
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