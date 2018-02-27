Общество

вчера, 16:54

Мошенники из Липецкой области дозвонились до Камчатки

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Мошенники из Липецкой области дозвонились до Камчатки

Жертвами липецких "абонентов" стали два камчадала

В полицию с заявлением о хищении денежных средств обратилась 79-летняя жительница краевого центра. 16 февраля женщине позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ГИБДД, сообщил, что ее сын сбил человека и находится в полиции. Он также сказал, что освободить родственника от уголовной ответственности можно за 200 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила звонившему и с помощью терминала приема платежей в ближайшем магазине перевела на абонентские номера незнакомца указанную сумму, после чего лже-полицейский перезвонил и сообщил, что сына отпустили. Аферист предупредил пенсионерку, что рассказывать о случившемся никому нельзя, а чеки оплаты нужно выбросить. Женщина обратилась в полицию лишь через неделю, после того, как поговорила с сыном.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Петропавловску-Камчатскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

Еще об одном хищении денежных средств телефонными мошенниками заявил 38-летний житель п. Пионерского. Мужчина разместил в Интернете объявление о продаже автомобильных запчастей. Вскоре ему позвонил покупатель и предложил перечислить задаток. После того, как елизовчанин сообщил незнакомцу реквизиты своей банковской карты и коды подтверждения, поступившие в смс-сообщениях, с его счета были похищены 34 500 рублей. По данному факту полиция проводит проверку.

Установлено, что звонили потерпевшим с номеров, зарегистрированных в Липецкой области, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

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Комментарии (2)

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ded

вчера, 17:24
ппц у баб ума нет ни в молодости, ни - в старости. Позвонить - эт ппц же как сложно, проще через анонимный терминал оплаты 200косарей перевести какому то левому челу.
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однако

вчера, 17:02
Что, таки сложно в наше время дозвониться до Камчатки?
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