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сегодня, 20:12

Правительство области предупреждает: мошенники могут вовлечь своих жертв в преступления

В Липецкой области зафиксировано несколько случаев, когда мошенники пытались вовлечь своих жертв в уголовно наказуемые деяния. 

Правительство области описало схему, которая используется мошенниками в таких случаях.

Сначала жертвам поступают стандартные звонки якобы из правоохранительных или силовых органов с сообщениями о том, что их счета находятся в опасности. Затем людей заставляют перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета, взять кредиты, и после этого толкают на преступления. Например, просят делать фотографии закрытых и охраняемых объектов промышленной и городской инфраструктуры, покупать горючие материалы, организовывать поджоги, и, используя корпоративную почту, открывать вредоносные файлы на рабочем компьютере для получения незаконных доступов к информации.

«Будьте бдительны! Если вам позвонили с подобным предложением, сразу же сообщите о случившемся по номеру 112. Помните — выполняя такие поручения, вы совершаете противоправные действия и подвергаете опасности себя и своих близких», — предупреждает правительство.

мошенничество
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