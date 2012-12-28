Правительство области предупреждает: мошенники могут вовлечь своих жертв в преступления

В Липецкой области зафиксировано несколько случаев, когда мошенники пытались вовлечь своих жертв в уголовно наказуемые деяния.Правительство области описало схему, которая используется мошенниками в таких случаях.Сначала жертвам поступают стандартные звонки якобы из правоохранительных или силовых органов с сообщениями о том, что их счета находятся в опасности. Затем людей заставляют перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета, взять кредиты, и после этого толкают на преступления. Например, просят делать фотографии закрытых и охраняемых объектов промышленной и городской инфраструктуры, покупать горючие материалы, организовывать поджоги, и, используя корпоративную почту, открывать вредоносные файлы на рабочем компьютере для получения незаконных доступов к информации.«Будьте бдительны! Если вам позвонили с подобным предложением, сразу же сообщите о случившемся по номеру 112. Помните — выполняя такие поручения, вы совершаете противоправные действия и подвергаете опасности себя и своих близких», — предупреждает правительство.