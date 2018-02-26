Липецкие работодатели нарушили закон 39 раз за неделю

За прошедшую неделю государственными инспекторами труда проведено 23 проверки соблюдения работодателями трудового законодательства, выявлено 39 нарушений, на устранение которых выдано работодателям 14 обязательных для исполнения предписаний.

11 должностных и юридических лиц по итогам проверок привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 130 тысяч рублей.

Рассмотрено 29 обращений граждан, завершено расследование 1 несчастного случая на производстве, сообщили в Госинспекции труда Липецкой области.