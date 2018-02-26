Усиление из суперлиги не помогло «Липецку-Индезиту» обыграть «Северянку» (ФОТО)

Команда Череповца в пятый раз за сезон доказала, что сильнее липчанок.

В пятый раз за сезон липецкие волейболистки проиграли череповецкой «Северянке». Сегодняшний матч в спортивном зале ЛГТУ завершился «викторией» девушек из Вологодской области – 3:1.







В составе липчанок в играх с «Северянкой» дебютировала «приехавшая ненадолго» 25-летняя доигровщица Светлана Суховерхова, которую «Липецк-Индезит» взял в аренду до конца сезона. Светлана выступала за челябинский «Динамо-Метар» в суперлиге (17 матчей, 147 очков), но так как этот клуб не попал в плей-офф и сезон для него, по сути, закончен, оставшиеся матчи она проведет в Липецке. Но даже это усиление не помогло подопечным Геннадия Смирнова сломать «череповецкую стену».







«Липецк-Индезит» вышел вперед в первой партии с разницей в пять очков, но затем с той же легкостью растранжирил преимущество, и на второй технический перерыв в роли лидера ушла уже «Северянка» - 16:15. Затем преимущество гостей достигало трех очков – 21:18, но все же на «финишную прямую» команды вышли вровень – 24:24.

При счете 25:25 «Липецк-Индезит» выиграл розыгрыш, а следом точку в партии поставила наш сильнейший игрок Анна Сотникова, удачно сыгравшая на блоке - 27:25 в пользу липчанок.







По похожему сценарию развивались события и во втором сете: 16:13, 21:18 в пользу «Северянки» по ходу, и 23:23 перед окончанием. Решающий розыгрыш вновь прошел с участием Сотниковой, но на сей раз уже ее саму «зачехлил» вологодский блок – 25:13 в пользу гостей, и 1:1 в матче.







После этого игра у нашей команды надолго сломалась. Начали липчанки просто кошмарно – 3:8 к первому техническому перерыву, затем – 12:21, и в итоге – 14:25.







Женский волейбол непредсказуем, и в четвертой партии уже «Северянка», рано уверовав в успех, перестала оказывать достойное сопротивление. Счет вначале был аж 7:1 в пользу хозяек зала. Тут бы нашей команде и воспользоваться ситуацией. Но лидеры высшей лиги, уступив к первому техническому – 3:8, затем быстро нагнали команду Смирнова – 13:13, а затем и вышли вперед – 14:13, 23:15. В итоге череповецкие девушки получили аж восемь (!) матч-болов (т.е. возможностей выиграть матч следующим розыгрышем мяча, прим.) при счете 24:16 и, разумеется, такое преимущество не могли растерять даже во сне. В результате – 25:20 и 3:1 в матче.







В турнирной таблице липчанки опустились на 5-е место: выше поднялась «Тулица», которая сегодня во второй раз подряд победила «Самрау-УГНТУ» (Уфа) с «сухим» счетом. У липчанок 19 побед (в 30-ти матчах), у тулячек и волейболисток «Приморочки» (Приморский край) – по 20. Именно в гости к «Приморочке» во Владивосток и предстоит собираться нашей команде на игры следующего тура 3 и 4 марта.