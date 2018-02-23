Бизнесмены с матом и боем делят мотель под Задонском

В итоге разборок хозяйствующих субъектов одна из сторон конфликта полгода не может попасть на рабочее место.

Владимир и Галина Ряпловы переехали в Россию из Казахстана в середине 90-х. Они построили в Задонске большой дом, стали работать. Глава семьи занялся торговлей пиломатериалами и столяркой, его жена открыла швейный цех. «Шила спецовки для ЛТЗ такие, что на заводе думали, что это - Москва!», - с ностальгией вспоминает Галина те хлопотные времена.В середине благословенных 00-х Ряпловы решили вложиться в новый для них бизнес, в мотель. Глава семьи оформил на себя два земельных участка в деревне Миролюбовка у федеральной трассы «Дон», и супруги, выгодно продав свой дом, стали строить кафе-гостиницу, поселившись в один из номеров еще не введенного в эксплуатацию мотеля. Они продолжили свое дело даже после того, как завистники сожгли их гостиницу на девять номеров. Но, сцепив зубы, «русские казахи» отстроились по-новой. Приемлемые цены и отменная кухня сделали их «Дон 416» популярным местом отдыха дальнобойщиков, а с мая по октябрь - еще и местом ночлега отдыхающих, едущих из Центрального Черноземья, Москвы и Питера на Черное море и обратно.В 2009 году их «лодка разбилась о быт» - Ряпловы развелись. Из-за переживаний его уже бывшая супруга попала в больницу, а когда вернулась в бизнес, Владимир представил ей новых совладельцев мотеля - Сергея и Наталью Полозковых, мужа и жену, а также отца и сына Лукиных - Бориса и Константина. Мол, в мотель нужны капвложения. Но если на обычной кухне, как говорят, трудно ужиться двум хозяйкам, то четверым - тем более. Чтобы предотвратить скандалы, хозяйствующие субъекты разродились договором простого товарищества от 01.01.2012 года. Исходя из него, Ряпловы с одной стороны, а ельчане Полозковы-Лукины с другой обязались, соединив свои материальные и финансовые ресурсы, управлять мотелем без создания юрлица, используя имущество (кафе, стоянку, гостиницу) по 15 дней каждый месяц попеременно. То есть Ряпловы, несмотря на развод, управляли бизнесом с 1 по 15 число каждого месяца, а ельчане - с 16 по 30 (31) с ежегодной сменой графика.- Строились вместе, рассчитывались между собой за сделанное. Бизнес был прибыльным. Но постепенно мы стали получать в свои полмесяца больше доходов, чем Полозковы-Лукины из-за того, что нашу кухню (а мы заступали на смену со своим поваром) дальнобойщики стали ценить больше. Они по рациям спрашивали друг у друга, чья сегодня смена? Все хотели есть у нас, но не хотели у «елецких», ведь у нас были цены ниже, а порции - больше. Очевидно, это стало напрягать наших компаньонов. Но совсем плохо мне стало тогда, когда в 2016 году мой бывший муж продал мне свою долю в бизнесе. Когда я стала хозяйкой половины мотеля, а у Полозковых и Лукиных остались «четвертинки», начались проблемы, - говорит Галина Ряплова.1 августа 2017 года, когда наступили ее 15 суток управления мотелем, Ряплову не пустили на ее рабочее место. Более того, Константин Лукин, по ее словам, ударил ее по руке дверью так, что ей пришлось обращаться за медицинской помощью. Из кафе, куда она все-таки смогла попасть, ей пришлось выбираться через окно, так как перед ней закрыли двери. После того как «вторая смена» сказала ей идти вон, женщина написала в УМВД РФ по Липецкой области заявление о том, что ей препятствуют в ведении бизнеса, а также обвинила Лукиных и Полозковых в вымогательстве у нее 3 млн рублей. Но в полиции 11 августа вынесли отказное постановление и по ст. 330 УК РФ («самоуправство»), и по ст. 163 УК РФ («вымогательство»). А между тем 4 августа у дома в Задонске, в одной из квартир которого живет Ряплова, кто-то сжег ее «Hyundai ix35».- Каждый месяц первого числа я прихожу в мотель, половина которого принадлежит мне. Но всякий раз меня к моей собственности не допускают. А 1 декабря прошлого года, когда она в очередной раз хотела попасть в мотель я попала в новый переплет, - говорит Галина Ряплова.- Предполагая, что на меня могут напасть, я попросила пойти со мной Елену Прокошеву, нынешнюю жену моего бывшего мужа. Она снимала все произошедшее на планшет. Однако снять нападение на меня Кости Лукина у нее не вышло, так как Боря, его отец, оттащил ее за угол здания. А Костя меня толкнул так, что я упала на тротуарную плитку. У меня сохранилась аудиозапись инцидента на моем телефоне. Вот, послушайте!- (Ряплова) Здравствуйте!- До свидания! Вы не будете тут работать (дальше идут нецензурные выражения)!- Костя, не толкай, не толкай! - это голос Елены Лукиной, матери Константина. - Костя, не надо! Ну ее (нецензурная брань)! Четыре года жизни у нас отобрала! Иди (нецензурная брань) отсюда! Тварь. Притворяется она!По словам Галины Ряпловой, в этот момент она была впечатана Константином в стену здания.В свою очередь, Константин Лукин, к которому GOROD48 обратился за комментариями, рассказал свое видение странной ситуации:- Ряплова предъявляет во все суды договор от 1 января 2012 года, который мы считаем недействительным, так как с той поры поменялись доли собственности. Мы хотим через суд заключить новый договор, соответствующий положению вещей на сегодня. Я не могу не допустить Ряплову к ее имуществу. Пусть идет и выносит все то, что ее. Но я не могу дать ей возможности работать. Так, на кафе и гостиницу электричество идет с моего участка - линия моя и трансформаторная подстанция тоже моя. Моя и вода. А как кафе может функционировать без света и воды?Константин рассказывает, что в 2009 году его отец и Сергей Полозков приобрели у сестры Галины Ряпловой по ¼ доли земельного участка с кадастровым номером 48:08:0790104:6, где всеми было возведено небольшое кафе. Через год Борис Лукин и Сергей Полозков купили у Ряпловых по ¼ доли других земельных участков под номерами 48:08:0790104:7 и 48:08:0790104:5, а также гостиницы и кафе. Так «елецкие» стали совладельцами половины комплекса «Дон 416». Также они взяли в арену на 49 лет у администрации района земельный участок 48:08:0790104:16 (арендатором выступил Владимир Ряплов).- За это все мы заплатили семье Ряпловых 17 млн рублей наличными. Также мы заплатили Ряпловым за линию электропередач и КТП 470 000 рублей. Эти средства были перечислены на счет МРСК-Центра. Но потом выяснилось, что этой линии нет! Ту линию, которую Ряплов показывал нам при продаже, принадлежала другим лицам, у которых в последующем мы ее и приобрели.Лукины и Полозковы говорят о том, что они составили вместе с Ряпловыми инвестиционный проект, предусматривающий совместное ведение бизнеса. Он предусматривал съезды с трассы «Дон» и дороги Е115 у участкам №6 и №16. Но совместный бизнес пресек конфликт в семье Ряпловых.- Владимир Ряплов после развода прекратил с нами отношения. Его бывшая жена передала арендованный участок №16, где мы строили дорогу и вложили в это уже солидные средства, третьему лицу, бывшему судье Задонского райсуда Вячеславу Преснякову. И вот с тех пор, с декабря 2013 года, мы находимся в постоянных судебных разбирательствах с Владимиром и Галиной Ряпловыми и Вячеславом Пресняковым, - говорит Константин Лукин.В это время Владимир Ряплов, владевший до 2016 года ¼ доли имущества мотеля, вместе с Пресняковым, по словам Константина Лукина, начал строительство задания на участке №16 из украденных у Лукиных и Полозковых блоков и плит. При этом новое здание не вписалось в границы земельного участка. Также Константин Лукин считает, что Владимир Ряплов вынес часть общедолевого имущества мотеля в это здание, но полиция не отреагировала ни на одно из четырех написанных заявлений о совершенных преступлениях.Хорошо. Но при чем тут Галина Ряплова? За что она-то огребает?- Галина Ряплова заявлений о хищениях не писала. Действий по сохранности и возврату имущества не предпринимала. Это дает нам основание считать, что Владимир и Галина находятся в сговоре против нас. В 2015 году Вячеслав Прясняков отключил нам подачу электричества, но возобновлял электроснабжение кафе, когда наступала очередь работы в нем Галины Ряпловой. Потом Владимир Ряплов написал в «Липецкмежрегионгаз» заявление о прекращении подачи газа. Газ нам отключили. В 2015-2016 годах кафе отапливалось электричеством от генератора, взятого в аренду, но Галина участвовать в оплате электричества отказалась. А когда она вывесила баннер о продаже своей ½ доли имущества, наш бизнес встал. Мы не можем ничего делать без полного согласия на все сособственников, - сокрушается Константин Лукин.Но почему бы кому-то из участников конфликта не выйти из бизнеса? Кто-то в такой ситуации должен уйти: либо «елецкие», либо Галина Ряплова.- Я давно заявила о готовности продать свою долю в мотеле. Меня здесь ничего уже не держит. Так, у меня было небольшое кафе в селе Введенка Задонского района, но в него въехала фура и его разрушила. Я бы хотела уехать к родной сестре в другой регион России, она меня давно зовет, но мне хотелось бы получить за свою долю хоть какую-то компенсацию, - сказала Галина Ряплова.- Мы хотим, чтобы наше дальнейшее сотрудничество с Галиной Ряпловой определил суд. Мы не так давно предложили ей за ее долю в бизнесе 5 миллионов рублей или новый дом в Ельце. Она отказалась. Заломила цену в 20 миллионов. Но мотель не стоит таких денег, - ответил на резонный вопрос Константин Лукин.