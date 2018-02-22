Общество

19 минут назад

До 27 февраля в Липецкой области сохранится аномально холодная погода

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До 27 февраля в Липецкой области сохранится аномально холодная погода

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 22 по 27 февраля в Липецкой области продлится аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 15-19 градусов мороза, что на 7-12 градусов ниже средних многолетних значений. 

В связи с понижением температуры дорожниками усилено патрулирование участков федеральных трасс региона, ведется постоянный мониторинг ситуации.  ФКУ "Черноземуправтодор" напоминает о необходимости перед отправлением в дорогу проверить исправность работы автомобиля, наличие в нем достаточного количества топлива, еды и теплых вещей. При возникновении нештатной ситуации на дороге можно обратиться в круглосуточную диспетчерскую службу: 8 (473) 280-16-10, 8(980) 343-59-40, 8 (473) 280-16-10, 8(980) 343-59-40.  

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