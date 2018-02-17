« В нашем 1В после школьного обеда отравились 9 детей»

Родители школьников сообщают о массовом отравлении.

В редакцию GOROD48 обратилась мать учащейся 1В класса школы №18 в Липецке Светлана Крюкова. Сама липчанка и родители еще восьмерых одноклассников ее дочери уверены в том, что администрация школы намерена скрыть массовое отравление в школьной столовой.



- Вчера после обеда в школьной столовой у моей дочки и еще восьмерых детей заболел живот. Как сказала учительница, дети ели мясные медальоны. Сами же первоклашки говорят, что на обед были рыбные котлеты. В итоге выяснилось, что это было блюдо из курицы, но почему-то со вкусом рыбы. Также в столовой детям дали суп, макароны, огурцы и компот, - рассказывает Светлана. - Мы с родителями держим контакт через Viber. Многие рассказали, что обращались к врачам инфекционной больницы и в поликлинику №7. Везде им отказались фиксировать диагноз «отравление». А ведь у детей температура, их рвет. Ничем не помог и звонок в Роспотребнадзор. Там нам ответили, что хорошо знают директора, и никакого отравления быть не могло. Кое-кто из родителей звонил самому директору школы №18. Он не извинился за плохое самочувствие детей, а пригрозил словами о том, что мы ничего не докажем, никто нам не даст медицинского заключения об отравлении. Теперь мы намерены составить письменное коллективное обращение в Роспотребнадзор, прокуратуру и департамент образования Липецка. Кроме того, отравились еще 8 детей из 1Б. Да и на прошлой неделе ребята жаловались на боли в животе после посещения столовой.



Директор школы №18 Липецка Денис Шведун парировал заявления встревоженных родителей. Ни о каком отравлении не может быть и речи, уверен он.



- Если бы это было действительно массовое отравление, то пострадали бы не только первоклашки, но и те, кто вместе с ними ел вчера в столовой, ученики 2-4 классов, - поясняет Денис Шведун. - На данный момент нет ни одного поставленного диагноза, указывающего на то, что дети отравились в столовой. Лично со мной общался родитель только одной девочки, у которой оказался энтеровирус. А по телефону со мной никто не связывался, соответственно, их заявления об угрозах с моей стороны — выдумка. Я понимаю, что родители захворавших детей находятся сейчас на эмоциях. Но им не стоит беспокоится — никаких массовых отравлений не было. Скорее всего, у детей банальный энтеровирус или ОРВИ.



Вместе с этим Денис Шведун заверил, что в период школьных каникул (первые классы уходят на отдых с понедельника) будет проведена дополнительная профилактическая санитарная очистка помещений.