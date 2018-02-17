Общество

вчера, 15:57

« В нашем 1В после школьного обеда отравились 9 детей»

118 5595
#отравление #школа #питание #жалоба
6
« В нашем 1В после школьного обеда отравились 9 детей»

Родители школьников сообщают о массовом отравлении.

В редакцию GOROD48 обратилась мать учащейся 1В класса школы №18 в Липецке Светлана Крюкова. Сама липчанка и родители еще восьмерых одноклассников ее дочери уверены в том, что администрация школы намерена скрыть массовое отравление в школьной столовой.

- Вчера после обеда в школьной столовой у моей дочки и еще восьмерых детей заболел живот. Как сказала учительница, дети ели мясные медальоны. Сами же первоклашки говорят, что на обед были рыбные котлеты. В итоге выяснилось, что это было блюдо из курицы, но почему-то со вкусом рыбы. Также в столовой детям дали суп, макароны, огурцы и компот, - рассказывает Светлана. - Мы с родителями держим контакт через Viber. Многие рассказали, что обращались к врачам инфекционной больницы и в поликлинику №7. Везде им отказались фиксировать диагноз «отравление». А ведь у детей температура, их рвет. Ничем не помог и звонок в Роспотребнадзор. Там нам ответили, что хорошо знают директора, и никакого отравления быть не могло. Кое-кто из родителей звонил самому директору школы №18. Он не извинился за плохое самочувствие детей, а пригрозил словами о том, что мы ничего не докажем, никто нам не даст медицинского заключения об отравлении. Теперь мы намерены составить письменное коллективное обращение в Роспотребнадзор, прокуратуру и департамент образования Липецка. Кроме того, отравились еще 8 детей из 1Б. Да и на прошлой неделе ребята жаловались на боли в животе после посещения столовой.

Директор школы №18 Липецка Денис Шведун парировал заявления встревоженных родителей. Ни о каком отравлении не может быть и речи, уверен он.

- Если бы это было действительно массовое отравление, то пострадали бы не только первоклашки, но и те, кто вместе с ними ел вчера в столовой, ученики 2-4 классов, - поясняет Денис Шведун. - На данный момент нет ни одного поставленного диагноза, указывающего на то, что дети отравились в столовой. Лично со мной общался родитель только одной девочки, у которой оказался энтеровирус. А по телефону со мной никто не связывался, соответственно, их заявления об угрозах с моей стороны — выдумка. Я понимаю, что родители захворавших детей находятся сейчас на эмоциях. Но им не стоит беспокоится — никаких массовых отравлений не было. Скорее всего, у детей банальный энтеровирус или ОРВИ.

Вместе с этим Денис Шведун заверил, что в период школьных каникул (первые классы уходят на отдых с понедельника) будет проведена дополнительная профилактическая санитарная очистка помещений.
118 5595
#отравление #школа #питание #жалоба
6

Комментарии (118)

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Наташа

48 минут назад
Крестьянин, вот и я о том же. Сами своих детей не берегут и боятся за своих же чад вступиться. А то в некоторых школах, до сих пор указывают, что оплата питания обязательна и родители ссыкуны всего боятся и платят за помои.
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Крестьянин

52 минуты назад
Откажитесь от школьного питания. Зеков на зоне кормят лучше и бесплатно. Путин запретил заключённым давать порошковое молоко,только натуральные продукты! !а школьников можно за деньги родителей кормить некачественными и просрочеными продуктами с ГМО.
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Sergey

53 минуты назад
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bezkamer.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
ответить

Sergey

55 минут назад
Надoели штpaфы ГИБДД? Тaк, нe плaти! Eсть лeгaльный спoсоб их избeжать. Я себе взял тaкую штyкy http://bezkamer.blogspot.ru и тeпeрь вooбще зaбыл о штpaфаx! Нoмер aвтoмoбиля не видно прибopам гaишникoв и это пoлностью зaконно!
ответить

жора

сегодня, 01:19
да все очень просто . поставщик этого дерьма а не продуктов посадил на откаты шведуна вот и происходит беспредел зато на охрану сдай так еще в школу не пускают родителей . хрен вам теперь а не деньги на охрану.
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valerafromsplus

сегодня, 00:39
А нахрена детей с утра тяжёлой пищей кормить? И рыба - это домашнее блюдо.
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Мозг

вчера, 23:49
Во точняк
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Наташа

вчера, 23:49
Я вообще не вижу проблемы. Откажитесь от питания и с собой давайте ребенку. Если мой не ел, то я ему даю с собой йогурт питьевой и выпечку или творожные сырки, а уж дома горячее ест. С 8 до 14 с голоду еще ни кто не умер. И ни каких проблем.
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Мозг

вчера, 23:48
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Моняша

вчера, 23:46
Все пособрали, отчество у него не Валерьич, 30 только с сентября работает уже плохая. Одни Вы хорошие дома на кровати телек, интернет, на работу чтоб мысли светлые приходили. Умники.
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